CANCOM Austria eröffnet neuen Standort im Campus V in Dornbirn

Dornbirn (OTS) -

Mit einer feierlichen Eröffnung hat die CANCOM Austria AG am 9. April ihren neuen Standort im Campus V in Dornbirn offiziell in Betrieb genommen. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Bildung folgten der Einladung und feierten gemeinsam diesen wichtigen Meilenstein für den Standort Vorarlberg.

Die offizielle Eröffnung wurde durch Dietmar Wiesinger, Vorstand der CANCOM Austria AG, gemeinsam mit hochrangigen Vertreter:innen aus der Region vorgenommen:

Marco Tittler, Landesrat des Landes Vorarlberg, der in seiner Ansprache insbesondere die strategische Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für den Wirtschaftsstandort hervorhob, Alexander Juen, Vize-Bürgermeister der Stadt Dornbirn, Bernhard Ölz, Vorstand der PRISMA Holding AG, die als Miteigentümerin des Standorts maßgeblich an der Entwicklung des Campus V beteiligt ist und Stefan Fitz-Rankl, Geschäftsführer der Fachhochschule Vorarlberg, der die enge Partnerschaft mit CANCOM insbesondere in den Studienrichtungen Wirtschaftsinformatik und Softwareentwicklung betonte.

Unter den über 50 Gästen befanden sich zahlreiche Vertreter:innen regionaler Unternehmen sowie Partnerorganisationen, die den Abend zum intensiven Austausch und Networking nutzten.

Der neue Standort im Campus V, Vorarlbergs erstem Campus für Wirtschaft, Wissen und Kreativität, unterstreicht die strategische Bedeutung der Region für CANCOM Austria. „Vorarlberg ist für uns ein zentraler Innovations- und Wachstumsmarkt. Mit dem neuen Standort schaffen wir die Grundlage, unsere Kund:innen noch intensiver bei der digitalen Transformation zu begleiten und setzen so ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur in Vorarlberg“, betont Dietmar Wiesinger.

Als führender ICT Lösungs- und Servicepartner und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor ganzheitlich in die digitale Zukunft. Das Portfolio reicht von klassischer IT und TK - Systemhausleistungen über Cloud- und Managed Services bis hin zu datengetriebenen Lösungen, Applikationen und AI. Ziel ist es, die IT-Komplexität zu reduzieren, Innovation zu ermöglichen und neue Geschäftsmodelle zu erschließen entlang des gesamten IT-Lifecycles von Beratung und Implementierung bis hin zu Betrieb und Support. Und dies mit stark regionalem Fokus durch die österreichweiten Geschäftsstellen.

CANCOM setzt auf starke regionale Partnerschaften: In Vorarlberg betreut das Unternehmen zahlreiche Einrichtungen im Gesundheitsbereich wie die Vorarlberger Krankenhäuser, sowie führende Industrie- und Logistikunternehmen wie ALPLA Werke, Gebrüder Weiss GmbH, die Getzner Gruppe, Hirschmann Automotive GmbH, Loacker Recycling GmbH, Haberkorn GmbH, Collini GmbH, Hermann Pfanner Getränke GmbH, sowie die Zumtobel Group AG und die i+R Gruppe. Diese vertrauen auf die umfassende IT- und Security-Expertise von CANCOM auch mit Leistungen aus dem CANCOM Cyber Defense Center. Mit der illwerke vkw AG zählt zudem ein führender Netzbetreiber aus dem Provider-Bereich zum Kundenkreis. Darüber hinaus betreut der Standort zahlreiche Unternehmen über die Landesgrenzen hinweg im Vier-Länder-Eck sowie in der gesamten Bodenseeregion.

„Mit unserem neuen Standort im Campus V schaffen wir nicht nur moderne Arbeitsräume für unser kompetentes Experten-Team, sondern auch einen Ort für Zusammenarbeit, Innovation und Austausch mit Kund:innen und Partner:innnen - genau dort, wo Zukunft entsteht“, ergänzt Kuno Schoder, Geschäftsstellenleiter CANCOM in Vorarlberg.