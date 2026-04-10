  • 10.04.2026, 14:54:32
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SPÖ-Seltenheim zu Schwarz: „Die Besserwisserei der Grünen ist heuchlerisch“

Grüne haben Scherbenhaufen hinterlassen – Statt im System zu sparen, hat Gewessler Kabinettsmitarbeiterin mit Verwaltungsjob versorgt

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim erinnert den Budgetsprecher der Grünen Schwarz heute, Freitag, daran, dass die Grünen durch ihre verantwortungslose Wirtschafts- und Finanzpolitik das Budgetdesaster maßgeblich verschuldet haben. „Die Besserwisserei der Grünen ist heuchlerisch“, so Seltenheim, der Gewessler und Schwarz scharf kritisiert: „Die Grünen haben einen Scherbenhaufen hinterlassen, den wir beseitigen müssen. Und wo ist der Beitrag der Grünen, wenn es um Einsparungen in der Verwaltung geht? Grünen-Chefin Gewessler hat sich nicht ums Budget oder die Zukunft Österreichs gekümmert. Statt im System zu sparen, hat sie ihre Kabinettsmitarbeiterin mit einem Verwaltungsjob versorgt“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die grüne Regierungsbilanz ist katastrophal: Sie haben die Teuerung durchrauschen lassen – die Wirtschaft ist eingebrochen, die Staatsschulden sind explodiert. Steuerzuckerl für Großkonzerne, die nicht gegenfinanziert wurden, und ineffiziente Milliarden-Förderungen hatten das größte Budgetdefizit in der Geschichte der Zweiten Republik zur Folge“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ Verantwortung übernimmt und – in einer geopolitisch äußerst schwierigen Lage – alles dafür tut, das Budget zu sanieren, die Teuerung zu bekämpfen und Österreich wieder auf Kurs zu bringen. (Schluss) ls/bj

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