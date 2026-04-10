Kanada und TU Austria vertiefen Forschungskooperation

Wien (OTS) -

Kanada und der Universitätsverbund TU Austria bauen ihre wissenschaftliche Zusammenarbeit weiter aus. Mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) im Rahmen des Globalink Research Internship (GRI)-Programms wird die Mobilität von Studierenden gefördert und die internationale Vernetzung exzellenter Forschung weiter gestärkt.

Die Vereinbarung ermöglicht es herausragenden Studierenden der technischen Universitäten in Österreich, Forschungspraktika an kanadischen Universitäten zu absolvieren und hierfür ein Stipendium zu erhalten. Vorgesehen sind bis zu 13 Forschungsaufenthalte pro Jahr, bei denen Studierende für rund zwölf Wochen an internationalen Forschungsprojekten mitarbeiten und wissenschaftliche Kontakte knüpfen.

Das Programm verbindet akademische Exzellenz mit internationaler Erfahrung und eröffnet jungen Talenten Zugang zu globalen Forschungsnetzwerken sowie zu ergänzenden Trainings in Bereichen wie Teamarbeit, Projektmanagement und Entrepreneurship.

Internationale Kooperation als Schlüssel für Innovation

Für TU Austria ist die Vereinbarung ein weiterer Schritt zur Vertiefung strategischer Partnerschaften mit internationalen Forschungsstandorten.

„Internationale Kooperation ist ein zentraler Treiber für wissenschaftliche Exzellenz und Innovation. Das Globalink-Programm eröffnet unseren Studierenden die Möglichkeit, Forschung in einem internationalen Spitzenumfeld zu erleben und ihr Know-how global zu erweitern. Gleichzeitig stärken wir damit die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Kanada“, sagt Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider, Präsident von TU Austria und Rektor der TU Wien.

Investition in Talente und gemeinsame Zukunft

Auch Kanada sieht in der Kooperation einen wichtigen Impuls für die internationale Zusammenarbeit in Forschung und Innovation.

„Kanada ist stolz darauf, die internationale Forschungszusammenarbeit zu unterstützen und unsere Partnerschaft mit österreichischen akademischen Einrichtungen auszubauen. Programme wie Globalink werden den wissenschaftlichen Austausch zwischen Österreich und den führenden kanadischen Forschungsuniversitäten vertiefen und jungen Talenten aus Österreich die Möglichkeit bieten, langfristige wissenschaftliche Partnerschaften mit Kanada aufzubauen. Dies unterstreicht unser gemeinsames Bekenntnis zu wissenschaftlicher Exzellenz und legt zugleich den Grundstein für beiderseitigen wirtschaftlichen Wohlstand“, sagt Kanadas Botschafterin Alison Grant.

Nachwuchsförderung und globaler Wissensaustausch

Durch die Kooperation entstehen neue Verbindungen zwischen den technischen Universitäten Österreichs und führenden Forschungseinrichtungen in Kanada. Neben der Mobilität von Studierenden steht insbesondere der globale Austausch von Wissen und Expertise im Mittelpunkt, sowie mögliche Forschungskooperationen im Rahmen von Horizon Europe.

Das Globalink Research Internship ist ein internationales Programm der kanadischen Innovationsorganisation Mitacs und bringt Studierende mit Forschungsprojekten an Universitäten weltweit zusammen.

Über TU Austria

Die TU Austria ist eine 2010 von der Technischen Universität Wien, der Technischen Universität Graz und der Montanuniversität Leoben gegründete Allianz der technischen Universitäten Österreichs. Seit 2025 verstärken die Universität für Bodenkultur Wien, die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz und die Fakultät für Technische Wissenschaften der Universität Innsbruck die TU Austria als assoziierte Mitglieder.

Unter dem Motto „feel. tech. europe.“ bündeln die Universitäten der TU Austria ihre Kräfte und nutzen Synergien, um in Forschung, Lehre und Hochschulpolitik gemeinsam mehr zu erreichen und mit ihrer gebündelten Expertise als verlässlicher Partner für Industrie und Wirtschaft aufzutreten. TU Austria ist ein starkes, international vernetztes Forum und steht für exzellente Wissenschaft, wirtschaftliche Relevanz und nachhaltige Entwicklung in Österreich.