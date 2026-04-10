FPÖ-Antauer: „Land NÖ will nicht für unbegleitete, minderjährige Asylwerber verantwortlich sein“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn ein unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Österreich kommt, soll die Zuständigkeit beim Bund bleiben. Wir lehnen es ab, als Land Niederösterreich ab dem ersten Tag für die Obsorge eines unbegleiteten, minderjährigen Asylwerbers verantwortlich zu sein“, stellt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer nochmals klar.

„Ob jetzt 3,79 Mio. Euro, oder wie vom SPÖ-Justizministerium errechnet, 1,73 Mio. Euro oder eine Million Euro ist nicht das primäre Thema. Die Zuständigkeit ab Tag 1 führt einfach zu weit mehr Verwaltungs- und Personalaufwand, Doppelgleisigkeiten und noch mehr Problemen mit der Altersbestimmung der Flüchtlinge. Zudem wäre Niederösterreich mit dem Flüchtlingslager Traiskirchen am härtesten aller Bundesländer betroffen“, so Antauer weiter.

Martin Antauer unterstreicht die Kernbotschaft: „Wir wollen Niederösterreich so unattraktiv wie möglich für Asylwerber jeden Alters machen und unser Steuergeld soll für österreichische Kinder und Jugendliche und nicht für junge Flüchtlinge verwendet werden.“