AIT und Wienerberger gewinnen den Net-Zero Industries Award

Wien (OTS) -

Das gemeinsame Forschungsprojekt GreenBricks des AIT Austrian Institute of Technology und Wienerberger wurde mit dem Mission Innovation Net-Zero Industries Award in der Kategorie „Herausragendes Projekt“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 10. April 2026 im Rahmen des International Vienna Energy and Climate Forum (IVECF) in der Wiener Hofburg statt.

Mit GreenBricks wurde ein innovatives Energiekonzept für die Ziegelproduktion am Wienerberger-Standort in Uttendorf (Oberösterreich) entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch die Kombination aus Elektrifizierung, Digitalisierung und dem Einsatz von Wärmepumpentechnologien eine nahezu emissionsfreie industrielle Produktion möglich wird. Die CO₂-Emissionen konnten um bis zu 90 Prozent reduziert und der Energiebedarf um rund 30 Prozent gesenkt werden. Ein zentraler Meilenstein ist der weltweit größte industrielle Elektroofen für die Ziegelproduktion, der den industriellen Energiebedarf nachhaltig verändert. Die notwendige Energie stammt zur Gänze aus erneuerbaren Quellen, einschließlich einer werkseigenen Photovoltaikanlage.

Das Projekt ist Teil des Innovationsnetzwerks NEFI – New Energy for Industry, das aus Mitteln des Klima- und Energiefonds, der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark gefördert wird und die Dekarbonisierung der Industrie vorantreibt. Dieses Netzwerk schafft ideale Rahmenbedingungen, um neue Technologien direkt in Unternehmen zu erproben und schnell in die Umsetzung zu bringen.

Vorzeigeprojekt für die industrielle Transformation

GreenBricks gilt als eines der europaweit führenden Demonstrationsprojekte für die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien. Herzstück ist der weltweit größte industrielle Elektroofen für die Ziegelproduktion, ergänzt durch innovative Trocknungsprozesse mit integrierten Wärmepumpen sowie den Einsatz digitaler Planungs- und Simulationswerkzeuge. Die ganzheitliche Betrachtung der Produktionskette – von Rohstoffen über Trocknung bis zum Brennprozess – ermöglicht eine nachhaltige Transformation bei gleichbleibender Produktqualität und Wettbewerbsfähigkeit.

Starke Partnerschaft zwischen Forschung und Industrie

Andreas Kugi, Scientific Director des AIT Austrian Institute of Technology:

„Die Auszeichnung für GreenBricks zeigt, dass innovative Technologien und digitale Planungsmethoden entscheidende Hebel für die nachhaltige Transformation der Industrie sind und auch international Anerkennung finden. Die enge Zusammenarbeit von Forschung und Industrie ist zentral, um solche Transformationsprozesse erfolgreich umzusetzen und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“

Johannes Rath, Chief Technical Officer von Wienerberger Building Solutions:

„Mit GreenBricks setzen wir einen neuen Maßstab für die nachhaltige Transformation der Ziegelproduktion. Das Projekt zeigt, dass klimafreundliche Technologien bereits heute industriell umsetzbar sind und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bieten. Gemeinsam mit dem AIT treiben wir Innovationen voran, die für die gesamte Branche richtungsweisend sind.“

Mission Innovation Award als internationale Auszeichnung

Der Mission Innovation Net-Zero Industries Award würdigt weltweit Projekte und Initiativen, die maßgeblich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen in energieintensiven Industrien beitragen. Ziel ist es, innovative Lösungen sichtbar zu machen und deren Skalierung international zu fördern. Die Auszeichnung unterstreicht die Rolle von GreenBricks als Leuchtturmprojekt für die industrielle Energiewende und stärkt gleichzeitig die internationale Position Österreichs als Innovationsstandort.

Über GreenBricks

Im Rahmen des NEFI-Projekts GreenBricks entwickelte das AIT ein integriertes Energiekonzept für die Ziegelproduktion. Durch den Einsatz eines elektrifizierten Hochtemperaturprozesses, die Nutzung industrieller Abwärme mittels Wärmepumpen sowie digitaler Zwillinge zur Optimierung des Betriebs wurde eine signifikante Reduktion von Emissionen und Energieverbrauch erreicht. Das Projekt dient als skalierbares Modell für die Transformation weiterer energieintensiver Industrien.

Über NEFI – New Energy for Industry

Das Forschungsprojekt GreenBricks ist Teil des Innovationsnetzwerks NEFI – New Energy for Industry, das die Dekarbonisierung des industriellen Energiesystems mit Schlüsseltechnologien ‚made in Austria‘ in der Vorzeigeregion Energie vorantreibt. Das NEFI Innovationsnetzwerk hat sich um ein Konsortium aus AIT Austrian Institute of Technology, Montanuniversität Leoben, OÖ Energiesparverband und der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria formiert und bündelt die vielfältige Erfahrung im Bereich der Energieforschung und Umsetzung von Projekten. www.nefi.at

Über das AIT

Über das Center for Energy