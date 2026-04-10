  • 10.04.2026, 14:02:02
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„Willkommen Österreich“ mit Anna Kratki, Christoph Krutzler und Frederick Lau

Außerdem in „DIE.NACHT“ am 14. April in ORF 1 und auf ORF ON: „Pratersterne – Rote Bar – Highlights“ und „Gute Nacht Österreich“-Dacapo

Wien (OTS) - 

In „Willkommen Österreich“ begrüßen Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstag, dem 14. April 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON Ö3-Moderatorin Anna Kratki sowie die beiden Schauspieler Christoph Krutzler und Frederick Lau. In „Pratersterne – Rote Bar – Highlights“ um 23.00 Uhr ist ein Best-of der vergangenen zehn Jahre zum Thema Liebe zu sehen. „DIE.NACHT“ beschließt Peter Klien mit einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo (23.30 Uhr).

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Gags, Gags, Gags meets Gala, Glas und Gangster in der 674. „Willkommen Österreich“-Ausgabe

Die Ö3-Wecker-Moderatorin und berufsbedingte Frühaufsteherin Anna Kratki nimmt Platz im Gästesessel und gibt einen Ausblick auf die Radiohighlights der Eurovision-Woche, in der sie live aus dem eigens gebauten Glasstudio am Wiener Rathausplatz moderiert. Schon in den Tagen vor der großen Show wird sie gemeinsam mit Philipp Bergsmann die Hörerinnen und Hörer auf das Event einstimmen. Worauf sie sich besonders freut und wie es sich anfühlt, eine der meistgehörten Radiosendungen Österreichs zu moderieren, verrät die Moderatorin, Sprecherin und Tänzerin im Talk mit Stermann und Grissemann.

Danach nehmen Christoph Krutzler und Frederick Lau Platz: Schon in der ersten Staffel der Netflix-Serie „Crooks“ überzeugten die beiden als Kleinganoven-Duo wider Willen. Nach einer actionreichen ersten Staffel, die schließlich in einem fulminanten Finale gipfelte, wird am 14. April die zweite Staffel auf der Streamingplattform veröffentlicht. Dieses Mal wurde u. a. in Thailand und Wien gedreht. Wie sich die internationalen Dreharbeiten gestaltet haben, was sie mit ihren Figuren verbindet und wie sich Wiener Charme mit Berliner Abgebrühtheit verträgt, erzählen die beiden bei „Willkommen Österreich“.

Der rasende Reporter und bekennende Gemüse-Aficionado Marc Carnal war auf der Spargelgala im Marchfelderhof unterwegs.

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