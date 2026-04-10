  • 10.04.2026, 13:49:02
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ORF-„Pressestunde“ mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

Am 12. April um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Krisen prägen unsere Zeit, und diese Krisen haben deutliche Auswirkungen auf unsere Wirtschaft – nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Die aktuelle Frühjahrsprognose von IHS und WIFO ist geprägt von Sorgen und Unsicherheit. Gleich drei Prognosen hat das WIFO errechnet, alle drei kommen zum Schluss: Steigt der Ölpreis, sinkt die Wirtschaftsleistung. Und das wiederum führt dazu, dass die Konjunkturprognosen gesenkt werden müssen. Nichts, was gute Laune macht. Welche „Hausaufgaben“ sind jetzt dringend zu erledigen? Und was davon kann Österreich leisten, was muss im EU-Verbund geschehen? Und gibt es so etwas wie Licht am Ende des Tunnels? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 12. April 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Johanna Hager, „Kurier“, und Thomas Langpaul, ORF.

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