- 10.04.2026, 13:45:02
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„Das Gespräch“ zum Thema „Wankt Orbán – fällt das Vorbild der Rechten?“
Am 12. April um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Hafenecker, Lunacek, Heinisch und Kálnoky
Showdown in Budapest: Nach 16 Jahren könnte Ungarns Regierungschef Viktor Orbán nun seine Macht verlieren. Sein proeuropäischer Herausforderer Péter Magyar hat reale Chancen, den starken Mann Ungarns zu stürzen – eine Richtungswahl mit Signalwirkung weit über Europa hinaus. Orbán gilt als Blaupause für rechtspopulistische Bewegungen von der FPÖ bis zu Trumps MAGA. Fällt sein Modell – oder würde ein weiterer Wahlsieg auch andere rechtspopulistische Parteien stärken? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 12. April 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Christian Hafenecker
Generalsekretär, FPÖ
Ulrike Lunacek
ehem. Vizepräsidentin EU-Parlament, Die Grünen
Reinhard Heinisch
Politikwissenschafter, Universität Salzburg
Boris Kálnoky
Leiter der Medienschule am regierungsnahen Mathias Corvinus Collegium in Budapest
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