SPÖ-Termine von 13. bis 19. April 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 13. April 2026

9.30 Uhr Vizekanzler, Medienminister Andreas Babler lädt zum Symposium „Medien und Demokratie“ und spricht Eröffnungsworte. Um 9.00 Uhr Doorstep mit Andreas Babler und Staatssekretär Jörg Leichtfried (Festsaal des BMWKMS, Radetzkystr. 2, 1030 Wien).

18.00 Uhr Die SPÖ-Frauen laden zum Filmabend „Die letzte Botschafterin“ und Podiumsdiskussion mit SPÖ-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner, Botschafterin Manizha Bakhtari und Regisseurin Natalie Halla. Die Anmeldung unter [email protected] ist unbedingt erforderlich (Filmcasino, Margaretenstr. 78, 1050 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Demokratie“ spricht Solmaz Khorsand mit Düzen Tekkal über „Widerstand, Zusammenhalt und die Zukunft von Demokratie und Menschenrechten“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 14. April 2026

19.00 Uhr im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ spricht Gudrun Harrer mit Thomas Demmelhuber, Marius Bales und Kristin Diwan über „Security in the Gulf: The Danger of Rifts among middle powers amid the Iran Crisis“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 15. April 2026

8.00 bis 18.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am IPU Forum of Women Parliamentarians teil und spricht zum Thema „Conflicts on the Rise, Women's and Girls' Rights on the Decline” (Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, Istanbul).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Das Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem IDM zu Vortrag und Diskussion mit Yasen Georgiev, Dimitar Keranov und Kalina Tcolova zum Thema „Parliamentary Elections in Bulgaria“. Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/parliamentary-elections-in-bulgaria-1 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

17.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Abschlussfeier der KoKo-Health teil (Markhofgasse 19, 1030 Wien).

19.00 Uhr Raimund Löw spricht mit Joschka Fischer und Alexandra Föderl-Schmid über „Chaotisch in die neue Welt“. Infos unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de – die Veranstaltung ist ausgebucht. (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 16. April 2026

Oberösterreich-Tag von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig mit u.a. einem Besuch einer PVE und Besuch der ÖGK in Perg.

19.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zu Vortrag und Diskussion mit Nikolaj Schultz, Jürgen Czernohorszky und Sigrid Stagl zum Thema „Wie das Klima die Gesellschaft fragmentiert – und was wir dagegen tun können“. Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/nikolaj-schultz-wie-das-klima-die-gesellschaft-fragmentiert-und-was-wir-dagegen-tun-konnen (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

FREITAG, 17. April 2026

Justizministerin Anna Sporrer trifft in Berlin mit ihrer deutschen Amtskollegin Stefanie Hubig zu einem Arbeitsgespräch zusammen und nimmt am Abend auf Einladung von Hubig als Gast am Bundespresseball teil.

Die SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder, Evelyn Regner und Elisabeth Grossmann nehmen am „Global Progressive Mobilisation“-Kongress teil, der von 17. bis 18. April 2026 in Barcelona stattfindet. Gäste sind Pedro Sánchez, Lula da Silva, Elly Schlein, António Costa uvm. Das Programm besteht aus verschiedenen Veranstaltungen und Workshops und kann hier eingesehen werden: https://globalprogressivemobilisation.org/en/program.

8.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

SAMSTAG, 18. April 2026

Vizekanzler, SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler beim „Global Progressive Mobilisation“-Kongress (Barcelona).

12.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Landeskonferenz der Naturfreunde Niederösterreich teil (Messehalle Wieselburg).

(Schluss) bj/ls