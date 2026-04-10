VCM 2026: Streckenanpassungen & Verkehr auf einen Blick

Wien (OTS) -

Mit rund 49.000 erwarteten Anmeldungen für alle Bewerbe steuert der Vienna City Marathon am Wochenende 18. und 19. April auf das größte Laufereignis zu, das Österreich je gesehen hat. Auch in diesem Jahr sorgen abgestimmte Maßnahmen für eine reibungslose Mobilität in der Stadt. Der Vienna City Marathon 2026 beinhaltet kleine Anpassungen für ein besseres Lauferlebnis:

KM 22–24 (Neuer Kurs): Die Strecke verläuft nun über die Maria-Theresien-Straße und Roßauer Lände. Dies soll mehr Platz und eine direktere Führung bieten.

KM 36–38 (Schüttelstraße): ein geänderter Abschnitt in der Schüttelstraße mit einem besseren Straßenbelag und einer neuen Cheering Zone - der Eurovision Song Contest Fanmeile

Staffelmarathon: Die 2. Übergabestelle befindet sich nun bei ca. km 23,5 (Roßauer Lände / Donaukanal).

Der Start erfolgt auf der Wagramer Straße (Reichsbrücke), das Ziel befindet sich traditionell auf der Ringstraße beim Burgtheater. Trotz Baustellen in der Meiereistraße/Prater bleibt die Streckenführung in diesem Bereich (KM 5, 30, 35) unverändert.

Enge Zusammenarbeit für die Mobilität aller Interessensgruppen in Wien

„Das verkehrs- und sicherheitspolizeiliche Einsatzkonzept wurde auch heuer wieder optimiert“, erklärt Oberst Andrea Anders, Einsatzkommandantin der Landesverkehrsabteilung Wien. „Der in den vergangenen Jahren erfolgreich eingesetzte uniformierte Fahrraddienst der LVA Wien hat sich als besonders wirkungsvoll erwiesen, weshalb auch dieses Jahr wieder Kolleginnen und Kollegen auf dem Fahrrad im Einsatz sind“. Diese Form des Einsatzes ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Präsenz entlang der gesamten Strecke.

Insgesamt sind rund 400 Polizistinnen und Polizisten am Marathonwochenende im Einsatz, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten und einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen“.

Für Fragen steht die Telefon-Hotline der Landesverkehrsabteilung Wien unter +43 1 90600-32431 bereit.

ÖAMTC als Mobilitätspartner des Vienna City Marathon

Als langjähriger Partner bereitet der ÖAMTC auch heuer alle verkehrsrelevanten Informationen umfangreich auf. „Ab den frühen Morgenstunden sind Teile Wiens zeitweise gesperrt oder nur eingeschränkt erreichbar“, so Harald Lasser von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Unser Ziel ist es, den Durchzugsverkehr möglichst ungehindert fließen zu lassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass all jene, die am Marathon-Wochenende im Stadtgebiet dringend notwendige Wege zurücklegen müssen, dies auch tun können.“ Detaillierte Informationen zu Sperren, Querungsmöglichkeiten und dem öffentlichen Verkehr sind auf der ÖAMTC-Website abrufbar: www.oeamtc.at/verkehr.

Für Anrainer, die ihr Fahrzeug an den Veranstaltungstagen benötigen, empfiehlt Lasser, dieses bereits am Vortag in einer Garage oder außerhalb der betroffenen Zonen zu parken. Alle Informationen stehen über die ÖAMTC-Info-Hotline unter 0810 120 120 zur Verfügung.

Öffentlicher Verkehr: Wiener Linien als verlässlicher Partner

„Der Vienna City Marathon zeigt, wie eng der Sport und die Mobilität in Wien verbunden sind“, betont Ivana Vukasovic, Wiener-Linien-Marathon-Koordinatorin. „Wir sorgen für eine reibungslose An- und Abreise für Sportlerinnen, Sportler und Fans. Modernisierungsarbeiten entlang der Strecke wurden so abgestimmt, dass einem einzigartigen Lauferlebnis nichts im Wege steht.“ Detaillierte Infos zu Umleitungen und Kurzführungen von Straßenbahnen und Bussen gibt es unter: www.wienerlinien.at.

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