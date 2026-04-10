Pressekonferenz Haimbuchner/Schiefer : Österreichs Budget am Limit – Krise ohne Kurs: „Schuldenbremse bundesweit einführen“

Linz (OTS) -

Im Download finden Sie die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und NAbg. Mag. Arnold Schiefer, Budgetsprecher des FPÖ-Parlamentsklubs zum Thema Österreichs Budget am Limit – Krise ohne Kurs: „Schuldenbremse bundesweit einführen“ übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen:

Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/17758148819TlNS1tUYYrn8o zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.

Fotocredit: FPÖ OÖ