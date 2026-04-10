  • 10.04.2026, 12:25:02
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Pressekonferenz Haimbuchner/Schiefer : Österreichs Budget am Limit – Krise ohne Kurs: „Schuldenbremse bundesweit einführen“

Honorarfreie Fotos von der heutigen Pressekonferenz im Download

Linz (OTS) - 

Im Download finden Sie die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und NAbg. Mag. Arnold Schiefer, Budgetsprecher des FPÖ-Parlamentsklubs zum Thema Österreichs Budget am Limit – Krise ohne Kurs: „Schuldenbremse bundesweit einführen“ übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen:

Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/17758148819TlNS1tUYYrn8o zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.

Fotocredit: FPÖ OÖ

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