- 10.04.2026, 12:25:02
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Pressekonferenz Haimbuchner/Schiefer : Österreichs Budget am Limit – Krise ohne Kurs: „Schuldenbremse bundesweit einführen“
Honorarfreie Fotos von der heutigen Pressekonferenz im Download
Im Download finden Sie die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und NAbg. Mag. Arnold Schiefer, Budgetsprecher des FPÖ-Parlamentsklubs zum Thema Österreichs Budget am Limit – Krise ohne Kurs: „Schuldenbremse bundesweit einführen“ übermitteln.
Hinweis für die Fotoredaktionen:
Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/17758148819TlNS1tUYYrn8o zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.
Fotocredit: FPÖ OÖ
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