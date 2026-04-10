  • 10.04.2026, 12:10:32
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  • OTS0084

Volle Unterstützung für Vorstoß von Agrarkommissar Hansen

Deckelung für erntebasierte Biokraftstoffe lockern

Wien (OTS) - 

„Die Plattform Erneuerbare Kraftstoffe (PEK) unterstützt die Aussagen von EU-Agrarkommissar Christophe Hansen, wonach die Deckelung für erntebasierte Biokraftstoffe gelockert werden soll, vollinhaltlich und tritt für die zügige Erhöhung der biogenen Beimischung in Kraftstoffen ein. Gerade in Zeiten steigender geopolitischer Unsicherheiten und der gegenwärtigen Energiekrise steht die Versorgungssicherheit hoch im Kurs. Ein probates Mittel, um Treibstoffpreise zu dämpfen, die Importabhängigkeit zu reduzieren und gleichzeitig verfügbare Ressourcen bestmöglich zu nutzen, sind heimische erneuerbare Kraftstoffe“, betont PEK-Obmann Johannes Schmuckenschlager.

„Gerade jetzt müssen wir die nachhaltige Produktion in Österreich stärken und den Absatz forcieren. Erneuerbare Kraftstoffe sind sofort einsetzbar, wirken unmittelbar preisdämpfend und sind vor allem regional verfügbar. Kann durch deren Ankurbelung auch der Markt agrarischer Produkte verbessert bzw. stabilisiert werden, so ist dies neben dem Beitrag zum Klimaschutz ein wichtiger zusätzlicher Effekt.“, bekräftigt Schmuckenschlager.

Entschlossenes Handeln gefordert

Eine Erhöhung der Beimischung könnte die Kraftstoffpreise um mehrere Cent pro Liter senken und wäre für Konsumentinnen und Konsumenten deutlich spürbar. Gleichzeitig leisten höhere Beimischungen einen direkten Beitrag zur notwendigen Reduktion von Treibhausgasemissionen in der Bestandsflotte im Verkehrssektor.

„Nun ist die Politik gefordert, die Nutzung verfügbarer und unmittelbar wirksamer Lösungen durch passende Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Dazu braucht es jetzt entschlossenes Handeln auf europäischer und nationaler Ebene. Die PEK unterstützt als zentrale Drehscheibe für Produktion, Einsatz sowie Förderung und Entwicklung erneuerbarer Kraftstoffe in Österreich mit Mitgliedern entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffbasis über die Verarbeitung bis zur Anwendung in der Flotte – diesbezügliche Maßnahmen jederzeit und mit voller Kraft“ so Schmuckenschlager abschließend.

Rückfragen & Kontakt

PEK Plattform Erneuerbare Kraftstoffe
GF Dipl.-Ing. Alexander Bachler
Telefon: +43 676 834 418 595
E-Mail: [email protected]

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