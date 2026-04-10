  • 10.04.2026, 11:59:02
  • /
  • OTS0081

GRÜNE — TERMINE

Von 13. Bis 19. April

Wien (OTS) - 

Montag, 13. April:
09:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Podiumsdiskussion "Wie autoritär soll Österreich sein?" des Europagymnasiums Auhof Linz teil
Ort: Hörsaal 1, Pädagogische Hochschule Linz, Kaplanhofstraße 40

18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler lädt gemeinsam mit der EU-Abgeordneten Lena Schilling zur Filmvorführung „Plastic People“ sowie anschließendem Gespräch ein
Ort: Lokal 3 (Theophil Hansen), Parlament, 1017 Wien

Donnerstag, 16. April:
15:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den 2. Margaretner Klima-Tag
Ort: Redergasse 5, 1050 Wien

19:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler sowie Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nehmen an der Filmpremiere "Yanuni – Die Stimme des Amazonas“ teil
Ort: Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Freitag, 17. April:
12:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt am Finale des „Sag's Multi“-Redewettbewerb teil
Ort: Festsaal des Wiener Rathauses, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1080 Wien

16:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radrettung der Grüne Floridsdorf teil
Ort: Steinitzsteg (Gelbe Donaubrücke) / Donauinsel, 1210 Wien

Samstag, 18. April:
10:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt am Kindersachenflohmarkt der Grünen Döbling teil
Ort: Olympiapark (Trautenauplatz), 1190 Wien

11:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radbörse der Grünen Neunkirchen im Zuge der Gemeinderatswahlen teil
Ort: Hauptplatz, 2620 Neunkirchen

Sonntag, 19. April:
10:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Verteilaktion der Grünen Wien am Rande des Vienna City Marathons teil
Ort: Entlang der Marathonstrecke, Startpunkt Schönbrunn, 1140 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Grünen

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright