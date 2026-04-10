- 10.04.2026, 11:59:02
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- OTS0081
GRÜNE — TERMINE
Von 13. Bis 19. April
Montag, 13. April:
09:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Podiumsdiskussion "Wie autoritär soll Österreich sein?" des Europagymnasiums Auhof Linz teil
Ort: Hörsaal 1, Pädagogische Hochschule Linz, Kaplanhofstraße 40
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler lädt gemeinsam mit der EU-Abgeordneten Lena Schilling zur Filmvorführung „Plastic People“ sowie anschließendem Gespräch ein
Ort: Lokal 3 (Theophil Hansen), Parlament, 1017 Wien
Donnerstag, 16. April:
15:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den 2. Margaretner Klima-Tag
Ort: Redergasse 5, 1050 Wien
19:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler sowie Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nehmen an der Filmpremiere "Yanuni – Die Stimme des Amazonas“ teil
Ort: Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien
Freitag, 17. April:
12:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt am Finale des „Sag's Multi“-Redewettbewerb teil
Ort: Festsaal des Wiener Rathauses, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1080 Wien
16:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radrettung der Grüne Floridsdorf teil
Ort: Steinitzsteg (Gelbe Donaubrücke) / Donauinsel, 1210 Wien
Samstag, 18. April:
10:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt am Kindersachenflohmarkt der Grünen Döbling teil
Ort: Olympiapark (Trautenauplatz), 1190 Wien
11:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radbörse der Grünen Neunkirchen im Zuge der Gemeinderatswahlen teil
Ort: Hauptplatz, 2620 Neunkirchen
Sonntag, 19. April:
10:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Verteilaktion der Grünen Wien am Rande des Vienna City Marathons teil
Ort: Entlang der Marathonstrecke, Startpunkt Schönbrunn, 1140 Wien
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Die Grünen
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