FPÖ-Fiedler: „Systempolitik in Reinkultur: Bürgergespräche mit Begleittross“

Neunkirchen (OTS) -

„Bürgernähe sieht anders aus, nämlich im direkten Gespräch mit den Landsleuten und nicht mit Schreiberlingen im Hintergrund oder einem aufgeblähten Beamtenapparat an der Seite. Das ist genau das System, das die Menschen ablehnen. Echte Bürgernähe braucht keine Begleittruppe, sondern direkten Kontakt auf Augenhöhe“, stellt FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler klar und kritisiert dabei die „Bürgergespräche“ von ÖVP-Bürgermeister Teix, welche von einem oder mehreren Mitarbeitern begleitet werden sollen.

Siehe da: Gleich beim ersten Bürgermeistergespräch in Peisching war Teix von drei Gemeindebediensteten als Flankenschutz begleitet: Stadtamtsdirektor, Stadtpolizeikommandant und Bauamtsleiter. Zugleich stellt die FPÖ Neunkirchen berechtigte Fragen und fordert Antworten: „Sind diese während ihrer Dienstzeit im Einsatz? Und entstehen dadurch zusätzliche Kosten für die Stadt?“

„Es kann beispielsweise nicht sein, dass die Faschingsgilde für die Reinigung zur Kassa gebeten wird, während Schriftführer und eine Begleittruppe finanziert werden“, erinnert Helmut Fiedler an die leidige Geschichte mit der Faschingsgilde.

„Werden hier Gemeinderessourcen für politische Zwecke oder gar den ÖVP-Wahlkampf verwendet? Die Bürger haben ein Recht auf Klarheit“, schließt Fiedler.