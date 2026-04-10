Noch mehr Familienfreundlichkeit für Österreichs Gemeinden

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer feierlichen Zertifikatsverleihung in den Räumlichkeiten der Energie AG Oberösterreich in Linz wurden am 9. April 2026 zahlreiche Gemeinden und Regionen aus ganz Österreich für ihr familienfreundliches Engagement ausgezeichnet. Die Verleihung des staatlichen Gütezeichens familienfreundlichegemeinde erfolgte durch Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie sowie den Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes, DI Bgm. Johannes Pressl.

„Familienfreundliche Gemeinden leisten einen entscheidenden Beitrag für ein gutes Miteinander in unserem Land. Sie schaffen ein Umfeld, in dem sich Familien unterstützt, sicher und willkommen fühlen. Wer gezielt in Familienfreundlichkeit investiert, stärkt den Zusammenhalt und die Lebensqualität vor Ort und investiert damit unmittelbar in die Zukunft der eigenen Gemeinde. Genau solche Rahmenbedingungen geben den Menschen Mut zur Familie“, betonte Bundesministerin.

Der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Johannes Pressl, unterstrich die Bedeutung der Zertifizierung als strategisches Instrument auf kommunaler Ebene: „Die Teilnahme an der Zertifizierung familienfreundlichegemeinde ist weit mehr als eine Auszeichnung – sie ist ein strukturiertes Arbeitsprogramm für Gemeinden. Dadurch werden nicht nur konkrete Verbesserungen für Familien umgesetzt, sondern auch die Attraktivität der Gemeinden als Lebens- und Wirtschaftsstandort nachhaltig gesteigert.“

Ein Teil der ausgezeichneten Gemeinden und Regionen erhielt darüber hinaus das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ bzw. „Kinderfreundliche Region“. Die Auszeichnung macht sichtbar, dass sich österreichische Gemeinden intensiv mit der Umsetzung von Maßnahmen auseinandersetzen, die die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen.

Die zertifizierten Gemeinden und Regionen leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ihrer Standorte. Sie stärken die Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger, fördern die regionale Wirtschaft und setzen zugleich ein starkes gesellschaftspolitisches Signal für die Bedeutung von Familienfreundlichkeit in Österreich.

Familienfreundliches Österreich

Insgesamt haben bereits über 690 Gemeinden sowie 14 Regionen österreichweit an der Zertifizierung familienfreundlichegemeinde bzw. familienfreundlicheregion der Familie & Beruf Management GmbH teilgenommen, das sind rund 33 Prozent aller österreichischen Gemeinden. Somit profitieren bereits über 3,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von den familienfreundlichen Maßnahmen. Alle ausgezeichneten Gemeinden und Regionen haben die Zertifizierung familienfreundlichegemeinde erfolgreich durchgeführt.

Der Zertifizierungsprozess ist ein kommunalpolitischer Prozess, in dem unter aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger aller Generationen das bereits vor Ort bestehende familienfreundliche Angebot evaluiert und neue bedarfsorientierte Maßnahmen entwickelt werden.