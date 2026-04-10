  • 10.04.2026, 11:00:41
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Wien Holding: Karin Ramser neu in die Geschäftsführung bestellt

Karin Ramser folgt Kurt Gollowitzer als Geschäftsführerin der Wien Holding nach. Sie leitet in Zukunft das Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführer Oliver Stribl.

Wien (OTS) - 

Mit Karin Ramser komplettiert eine erfahrene Managerin, Juristin und Finanzexpertin das Leitungsteam der Wien Holding. Sie bringt umfassende Erfahrung aus dem öffentlichen und unternehmensnahen Bereich mit und war zuletzt als Direktorin von Wiener Wohnen tätig. In ihrer bisherigen Laufbahn hat sie insbesondere in den Bereichen Strategie, Organisation und Weiterentwicklung von Unternehmen wichtige Impulse gesetzt.

Karin Ramser wird ihre Funktion mit 15. Mai 2026 antreten

Mit der Bestellung von Karin Ramser als Geschäftsführerin setzt die Wien Holding auf Kontinuität und Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit der Wien Holding fortzuführen und gleichzeitig zentrale Zukunftsthemen wie Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit allen Stakeholder*innen weiter zu stärken.

Vor dem Hintergrund der strategischen Weiterentwicklung der Wien Holding und der damit verbundenen steigenden Anforderungen wurde ein strukturiertes, extern begleitetes Auswahlverfahren zur Besetzung der Geschäftsführung durchgeführt. Die Ausschreibung wurde von AltoPartners Executive Search begleitet. Insgesamt gingen 77 Bewerbungen ein, darunter 18 Frauen und 59 Männer. Auf Basis der umfassenden Bewertung aller fachlichen und persönlichen Kriterien sowie der einstimmigen Reihung durch die Findungskommission setzte sich schließlich Karin Ramser als bestgeeignete Kandidatin durch.

„Die Wien Holding ist ein zentraler Motor für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt. Mit Karin Ramser übernimmt eine ausgewiesene Expertin die Geschäftsführung, die über die notwendige Erfahrung und den strategischen Weitblick verfügt, um die erfolgreiche Arbeit konsequent weiterzuführen sowie neue Impulse zu setzen“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

„Nach 14 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Wiener Wohnen ist für mich jetzt ein guter Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen. Ich freue mich, in meiner neuen Rolle bei der Wien Holding auch künftig für die Stadt Wien tätig zu sein, neue Herausforderungen zu übernehmen und meine Erfahrungen einbringen zu können“, freut sich Karin Ramser.

Die Wien Holding ist eine der größten Beteiligungsgesellschaften der Stadt Wien und vereint zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Kultur, Immobilien, Logistik, Medien und Dienstleistungen unter ihrem Dach. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Wiens sowie zur Daseinsvorsorge für alle Wienerinnen und Wiener.

Rückfragen & Kontakt

Claudia Varga
Mediensprecherin
Vizebürgermeisterin Barbara Novak
Telefon: +43 1 4000 81211
E-Mail: [email protected]

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