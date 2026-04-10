Energiegemeinschaften statt Abhängigkeit von der Weltmarkt-Preisrallye: Förderung jetzt nutzen

Wien (OTS) -

Der Tourismus wird oft als Klimasünder hingestellt. Dabei ist die Branche beim Energiesparen ein echtes Vorbild: Hotels & Co. haben den Energieverbrauch je Nächtigung von 18,1 kWh im Jahr 2008 auf 6,3 kWh in 2023 gesenkt – also um fast zwei Drittel. Und das verbleibende Drittel wird schon heute zu 66% aus erneuerbaren Quellen produziert – und nicht erst 2030 zu 57%, wie es der Nationale Energie- und Klimaplan eigentlich vorsieht.

Überlegenswert: möglichst hohe Energie-Autarkie als unternehmerisches Ziel

Und der Trend wird sich fortsetzen, ist Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung, überzeugt: „Unabhängigkeit von den Weltmarktpreisen war noch nie so wichtig wie jetzt, wo Diktatoren den Energiepreis als Waffe einsetzen. Und es gibt keine Garantie, dass das rasch wieder aufhört.“

Gratzer: „Energiegemeinschaften-Förderung des Wirtschaftsministeriums jetzt nützen!“

Einen Schritt in Richtung Energie-Autarkie und Kostenoptimierung bieten Energiegemeinschaften. Dass das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus die Weiterentwicklung bestehender Energiegemeinschaften mit 5,3 Mio. Euro fördert, begrüßt die ÖHV ausdrücklich: „Da könnten etwa Tourismusunternehmen einsteigen, und bestehendes Know-how und Strukturen optimal nutzen“, so Gratzer. Einreichungen sind noch bis 16. Juli 2026 möglich, Informationen dazu unter www.energiegemeinschaften.gv.at zu finden.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse