- 10.04.2026, 10:48:32
- /
- OTS0051
Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 11.4.
Der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) ist am Samstag, den 11. April bei Tanja Malle „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 auf Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Isabella Henke
Telefon: (01) 87878 18050
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA