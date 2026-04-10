- 10.04.2026, 10:35:02
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Aviso: Einladung zur Pressekonferenz „Her mit Leer II“
Fortsetzung der Informationskampagne zur richtigen Entsorgung von Lithium-Akkus und Batterien
Lithium-Akkus – sei es in Form von Einweg-E-Zigaretten, Laptops, kabellosen Kopfhörern oder elektrischen Zahnbürsten – sind im Alltag praktisch, bergen im Abfall aber enorme Risiken. Jährlich landen in Österreich rund 3 Mio. dieser Batterien fälschlicherweise im Restmüll. Die Zahl droht sich durch immer mehr Altgeräte auf 6 Mio. zu verdoppeln. Die Folgen sind schwerwiegend: Allein im Jahr 2025 wurden 36 schwere Brände in Entsorgungsbetrieben verzeichnet, oft ausgelöst durch solche Fehlwürfe.
Nach dem Erfolg der ersten Runde in den Jahren 2021-2024 startet nun die bundesweite Fortsetzungskampagne „Her mit Leer II“. Ziel ist es, die Bevölkerung eingehend für die fachgerechte Entsorgung zu sensibilisieren, um Brandrisiken zu minimieren und Rohstoffe zu sichern.
Wann: Dienstag, 14. April 2026, 10:00 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)
Sprechen werden:
- Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
- Johannes Pressl, Präsident Österreichischer Gemeindebund
- Robert Pfarrwaller, Obmann des Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhandel
- Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle
Anmeldung:
Wir bitten um Anmeldung bis Montagabend, 13. April 2026 unter [email protected]
Aviso: Einladung zur Pressekonferenz „Her mit Leer II“ - Fortsetzung der Informationskampagne zur richtigen Entsorgung von Lithium-Akkus und Batterien
Sprechen werden: Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Johannes Pressl, Präsident Österreichischer Gemeindebund Robert Pfarrwaller, Obmann des Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhandel Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle
Datum: 14.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pressezentrum (Eingang Sozialministerium)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]
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