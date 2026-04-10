JUNOS Studierende begrüßen digitalen Studierendenausweis

Wien (OTS) -

Mit der Einführung des digitalen Studierendenausweises wurde eine langjährige JUNOS-Forderung erfüllt. Damit wurde eine zeitgemäße Möglichkeit zur Mitführung und einfachen Aktualisierung des Ausweises geschaffen.

“Der Erfolg der neuen digitalen Alternative hängt von ihrer weiteren Integration in den Hochschulalltag ab. Wir erwarten uns, dass die Hochschulen sich aktiv daran beteiligen, weitere Funktionen und Services vor Ort damit zu verknüpfen. Österreichs Hochschulen müssen modern und leistungsstark auf allen Ebenen werden, damit Studierende sich nicht mehr mit veralteten Abläufen und einer Zettelwirtschaft herumplagen müssen, sondern sich auf das Studium konzentrieren können ”, betont Manuel Grubmüller, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden. “Um den internationalen Austausch und die Mobilität von Studierenden zu stärken, fordern wir außerdem einen digitalen europäischen Studierendenausweis. Modernisierung und Entbürokratisierung müssen grenzenlos sein!”