Stadt Wien und Wiener Sport Club unterzeichnen Pachtvertrag für Sport Club Stadion

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien und der Wiener Sport-Club haben am Donnerstag einen unbefristeten Pachtvertrag zur Nutzung des modernisierten Sport-Club Stadions in Hernals unterzeichnet. Grundlagen dafür sind die umfassende Erneuerung der Anlage und die strategische Einbindung in den Sportstätten-Entwicklungsplan „Sport.Wien.2030“.

Als Eigentümerin hat Sport Wien (MA 51) den traditionsreichen Sport-Club Platz in den vergangenen eineinhalb Jahren vollständig modernisiert. Die Anlage umfasst ein Naturrasenspielfeld, drei Tribünen sowie zugehörige Gastronomieflächen und erfüllt alle Anforderungen einer nachhaltigen Sportstätte.

Photovoltaik und Wärmepumpen ermöglichen eine weitgehend energieautarke Versorgung, dazu wurden umfassende Dachbegrünungen und eine LED-Flutlichtanlage umgesetzt. Durch die Modernisierung entspricht das Stadion künftig der UEFA Kategorie 2 und ist damit für nationale und internationale Spiele, etwa für das ÖFB-Frauennationalteam und Nachwuchs-Teams, nutzbar.

Konstantin Drimzakas, Abteilungsleiter-Stellvertreter von Sport Wien (MA 51): „Das neue Stadion ist ein wichtiger Baustein für die Wiener Sportinfrastruktur. Mit der umfassenden Modernisierung setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft des Sports in Wien. Die traditionsreiche Anlage ist nun nicht nur nachhaltig und energieeffizient, sondern erfüllt auch internationale Standards und schafft damit gleichermaßen Raum für Spitzen- wie Breitensport.“

Wiener Sport-Club als Pächter und Hauptnutzer

Die Stadt Wien bleibt Eigentümerin des Stadions und verpachtet es über die Wien Holding Sport GmbH unbefristet an den Wiener Sport-Club. Der Verein verantwortet als Hauptnutzer den operativen Stadionbetrieb. Dazu zählen die Instandhaltung, die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs, die Abwicklung der Spieltage, die Gastronomie sowie Vermarktungsmöglichkeiten.

Mit der Vertragsunterzeichnung ist der Weg frei zur ersten sportlichen Nutzung der neuen Heimstätte des Sport-Club. Das Eröffnungsspiel findet am 17. April gegen den SV Horn (Beginn 19.30 Uhr) statt. Bereits ab 16 Uhr wird die Alszeile vor dem Haupteingang zur Fanzone, um 18 Uhr öffnen die Tore zum Eintritt ins runderneuerte Stadion. Stadtrat Peter Hacker und Gemeinderätin Jing Hu bringen beim gemeinsamen Ehrenankick den Ball auf dem Rasen erstmals ins Rollen. Beim Comeback des traditionsreichen Platzes ist mit einem ausverkauften Haus und rund 5.600 Besucher*innen zu rechnen.

Zitat David Krapf-Günther, Sektionsleiter Fußball Wiener Sport-Club: „Unser Stadion ist weit mehr als ein Bauwerk aus Beton, Stahl, Holz oder Rasen – es ist das neue Zuhause unseres Vereins. Hier werden wir gemeinsam jubeln, leiden, kämpfen und unvergessliche Momente erleben. Der Sport-Club-Platz steht für Aufbruch und Identität zugleich. Er bietet nicht nur moderne Bedingungen für unsere Spielerinnen und Spieler, sondern schafft einen Raum, in dem Generationen zusammenkommen. Hier werden Geschichten geschrieben. Was dieses Stadion wirklich besonders macht, sind die Menschen dahinter, ohne deren unermüdlichen Einsatz, deren Unterstützung und Begeisterung das alles nicht möglich gewesen.“

Verlässlicher Standort für Sport in Wien

Eine wichtige Rolle beim Management des Stadions übernimmt die Wien Holding Sport GmbH. Das Tochterunternehmen der Wien Holding unterstützt den Verein und ist für das Monitoring des sportlichen Betriebs sowie die Vergabe an externe Nutzer*innen verantwortlich. Die Anlage wird künftig multifunktional genutzt: Neben dem Spielbetrieb der Herren-, Damen- und Nachwuchs-Mannschaften des Wiener Sport-Club werden auch Spiele des ÖFB, sowie American Football und Rugby stattfinden.

Diese Zusammenarbeit sichert die langfristige, qualitative Nutzung des Stadions. Durch das Monitoring der WH Sport werden die öffentlichen Investitionen in Höhe von rund 22 Millionen Euro abgesichert und gewährleistet, dass der modernisierte Sport-Club-Platz ein verlässlicher Standort für Vereins-, Frauen-, Nachwuchs- und Breitensport sowie nationale und internationale Wettkämpfe ist.

Sonja Zahradník-Leonhartsberger und Christoph Joklik, Geschäftsführung Wien Holding Sport GmbH: „Uns verbindet mit dem Wiener Sport-Club das gemeinsame Ziel, diesen Standort langfristig zu stärken und weiterzuentwickeln. Als verlässlicher Partner sorgen wir dafür, dass die eingesetzten öffentlichen Mittel nachhaltig wirken und die Nutzung transparent und langfristig abgesichert bleibt. Gemeinsam mit dem Wiener Sport-Club schaffen wir stabile Rahmenbedingungen, damit das Stadion vielen Sportarten und Gruppen offensteht. Wir freuen uns darauf, dass hier in Zukunft viel Bewegung, Energie und Vielfalt zusammenkommen wird.“