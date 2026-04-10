Mehrweg-Transportverpackung und nachhaltige Beschaffung: Neue Initiativen im Climate Lab

Wien (OTS) -

Mehr als 60 Mrd Euro geben allein Bund und Länder in Österreich jedes Jahr für Beschaffung aus. Hinzu kommen die Investitionen und Ausgaben der Privatwirtschaft. Gleichzeitig gibt es Schätzungen, dass bis zu zwei Drittel der CO2-Emissionen über die Beschaffung in die Unternehmensbilanz gelangen.

Mit einer neuen Initiative möchte das Climate Lab hier ansetzen und mehr Unternehmen von den Vorteilen einer nachhaltigen Beschaffung überzeugen. Gemeinsam mit interessierten Unternehmen und Organisationen soll dazu eine “Innovationswerkstatt Beschaffung” starten. In kleinen Arbeitsgruppen werden dabei praxisnahe Kriterien, Bewertungsansätze und Entscheidungsgrundlagen für nachhaltige Beschaffungsprozesse entwickelt und verfeinert.

Im Fokus steht der sogenannte "Dienstleistungsansatz" (as a service). Dabei werden auch Leistung und Funktion, die mit dem eingekauften Produkt einhergehen, berücksichtigt und mitgedacht. “Das Potential ist gewaltig - nicht nur für den Klima- und Umweltschutz,sondern gerade auch für die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen" , zeigt sich Barbara Inmann, Geschäftsführerin des Climate Lab überzeugt.

Ein Eindruck, den auch Gerhard Weiner, Leiter der naBe-Plattform für nachhaltige Beschaffung, kürzlich in einem Interview der Climate Lab Impact Redaktion bestätigte. Demnach kann ein Produkt mit höherer Qualität oder höherer Energieeffizienz über die Zeit sogar günstiger sein, selbst wenn die Anschaffung selbst mit höheren Kosten verbunden ist.

Auch den wachsenden Verpackungs-Müllbergen möchte man im Climate Lab den Kampf ansagen, schließlich ist die Mehrwegquote in Österreich seit 1995 von 80 Prozent auf heute rund 20 Prozent gesunken. Sowohl in Österreich als auch auf EU-Ebene wird nun gegengesteuert.

Die Entwicklung wirtschaftlich erfolgversprechender Mehrweg-Lösungen erfordert jedoch enge unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit soll in einer weiteren “Innovationswerkstatt” für Mehrweg-Transportverpackungssysteme forciert werden. “Warten wir ab, oder gestalten wir aktiv die Zukunft. Das ist die Frage, die sich alle Unternehmen heute stellen müssen. So oder so – ein Weiter wie bisher wird nicht möglich sein.” , gibt sich auch Climate Lab Partnership-Lead Thomas Kaissl überzeugt davon, dass es höchste Zeit ist, sich für die Wirtschaft von morgen zu positionieren.

Mehr Informationen zu den neuen Initiativen des Climate Lab und zum Format der Innovationswerkstatt gibt es im Rahmen zweier kurzer Info-Calls

- am 16. April für nachhaltige Beschaffung

- und am 17. April für Mehrweg-Transportverpackung.

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