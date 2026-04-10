  • 10.04.2026, 07:09:03
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REMINDER – Erste Bilanz nach Vollausbau des Entry-Exit-Systems am Flughafen Wien

Pressestatement mit Innenminister Karner, Generaldirektor Ruf, Gruppenleiterin Wenger-Donig und Flughafen Wien-Vorstand Ofner – 10. April 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner präsentieren die Bilanz nach dem Vollausbau des europäischen Einreise-/Ausreisesystems (EES) am Flughafen Wien.

Wann: 10. April 2026, 9:45 Uhr Treffpunkt Ankunftshalle, 10 Uhr Beginn Medientermin

Wo: Flughafen Wien, Treffpunkt Infoschalter in der Ankunftshalle, Ebene 0, Terminal 3 (Begleitung durch Mitarbeiter des Flughafen Wiens in den Sicherheitsbereich vor die Einreisekontrolle)

Eine Parkmöglichkeit gibt es am Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3kad9rn5

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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