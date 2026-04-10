37. Ybbsiade gestartet – Spaßvogel landet gleich zum Auftakt

Ybbs an der Donau (OTS) -

Wir zeigen, wie sehr die Kultur zusammenarbeitet und zusammensteht. Der Austausch funktioniert. Wenn es überall so wäre, wäre die Welt in Harmonie.

Ein Abend voller Humor, Begegnungen und großer Momente: Die 37. Ybbsiade ist eröffnet – und Ybbs an der Donau wird wieder zur Bühne für Kultur und Kabarett auf höchstem Niveau.

Unter dem Motto „Besser gemeinsam als einsam“ zeigt das Festival, wie viel Kraft im Miteinander steckt. Schon das Warm-up setzte ein Zeichen: Moritz Hierländer (Intendant des Wald4tler Hoftheaters) und sein Cousin Max sorgten - gemeinsam - als „Max und Moritz“ für einen schwungvollen Start.

Ein emotionaler Höhepunkt der Ybbsiade wurde diesmal gleich mit dem Ybbsiade-Start gefeiert: Die Verleihung des „Ybbser Spaßvogels“ an die Kernölamazonen. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt begeistern seit 20 Jahren mit Witz, Charme und Frauenpower ihr Publikum und wurden nun verdient ausgezeichnet.

Auch politisch und gesellschaftlich war die Eröffnung hochkarätig besetzt. Unter den Ehrengästen fanden sich unter anderem: Vizekanzler Andreas Babler, Innenminister Gerhard Karner, Präsident des NÖ Landtages Karl Wilfing in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, sowie zahlreiche weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wie Othmar Karas, AK NÖ Präsident Markus Wieser und Bezirkshauptfrau Daniela Obleser.

Kurz gesagt: Alles, was Rang und Namen hat, war in Ybbs vertreten.

Die Ybbsiade läuft bis 2. Mai 2026 – und eines ist jetzt schon sicher:

Gemeinsam lachen verbindet.