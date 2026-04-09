Motorsport-Jahr 2026 bei gemeinsamer Pressekonferenz am Steiermark-Frühling vorgestellt

Enzersfeld (OTS) -

Wenn sich Red Bull Erzbergrodeo und Red Bull Ring zusammentun, dann geht es eindeutig um hochkarätigen Vollgas-Motorsport auf Asphalt und im härtesten Gelände! Auch klar ist: der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz ist der perfekte Ort dafür, denn die Steiermark hat sich als Österreichs Motorsport-Hochburg weit über die Grenzen des Landes hinaus etabliert!

Großevents am Red Bull Ring wie Formel 1, MotoGP und DTM, sowie das Red Bull Erzbergrodeo in Eisenerz stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Steiermark dar. Das Bundesland ist damit die unangefochtene Motorsport-Hochburg Österreichs. Die Highlights der Sommersaison 2026 offenbarte eine gemeinsame Pressekonferenz beim Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, bei der Dr. Helmut Marko erstmals in seiner neuen Rolle als Red Bull Ring Botschafter in Erscheinung trat. Neben Marko gab Red Bull Ring General Manager Thomas Überall einen Ausblick auf die Highlights der Saison 2026, Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch umriss die enorme Wertschöpfung seiner Veranstaltung für die Region, Wings for Life Gründer und Motorsport-Legende Heinz Kinigadner gab Einblick hinter die Kulissen der MotoGP und der Landeshauptmann der Steiermark Mario Kunasek freute sich über den Stellenwert und die Wertschöpfung, die der Motorsport für sein Bundesland bringt.

Krönung des Motorsports am Rathausplatz und vor dem Wiener Burgthater

Drei Meisterwerke der Racing-Technologie lassen noch bis inklusive Sonntag am Wiener Rathausplatz bei der Erlebnisregion Murtal rund um die Red Bull Energy Station keine Zweifel offen, was die Gäste erwartet: das KTM RC16 MotoGP-Bike von Pedro Acosta aus der Saison 2025, ein Harley-Davidson Bagger Bike, wie es heuer erstmals an sechs Rennwochenenden der Motorrad-WM bei einer neuen Rennserie zum Einsatz kommt, und das Rekordauto RB19 von Red Bull Racing, mit dem sich Max Verstappen 2023 zum dreifachen Formel-1 Weltmeister krönte.

Auf der anderen Seite der Wiener Ringstraße können Motorsport-Fans vor dem Cafe Landtmann im Red Bull Erzbergrodeo Ausstellungsbereich neben den KTM Hard Enduro Siegermotorrädern auch weitere Exponante wie den AVIS Seat Cupra Formentor VZ im Red Bull Erzbergrodeo Design, den legendären Red Bull Erzbergrodeo Land Rover Defender und Ausstellungsstücke von Partnern wie Segway Powersports, Wacker Neuson, Humer Anhänger und RHK Energy Solutions bestaunen. Zusätzlich bespielt ein mächtiger LED-Screen vom Red Bull Erzbergrodeo Außenwerbungspartner Epamedia die Wiener Ringstraße mit allen wichtigen Infos zum Event.

Alle Infos zum Spielberg-Kalender und Tickets für Highspeed am Asphalt gibt es unter www.redbullring.com , Hard Enduro Enthusiasten werden unter www.redbullerzbergrodeo.com fündig.

Stimmen von der Pressekonferenz

Mario KUNASEK (Landeshauptmann Steiermark): „Wir tragen das Grüne Herz in die Bundeshauptstadt. Ich bin froh, wenn wir die Steiermark als Motorsportland Nummer 1 präsentieren können. Es gibt großartige Veranstaltungen am Red Bull Ring und beim Red Bull Erzbergrodeo, wir haben Bergrallyes und auch Speedway.“

„Ohne Red Bull wäre vieles nicht möglich. Ich hoffe, dass wir diese Partnerschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterleben. Wir haben eine großartige Wertschöpfung in der Region und 1.800 Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt entstanden sind. Die Vertragsverlängerung mit der Formel 1 bis 2041 bedeutet eine langfristige Planbarkeit und mit Dr. Helmut Marko als Botschafter an Bord blicken wir in eine gute Zukunft.“

Dr. Helmut MARKO (Österreichische Motorsport-Legende, Red Bull Ring Botschafter): „Ich freue mich über meine neue Rolle als Red Bull Ring Botschafter. Dank meines Alters habe ich eine alte Verbundenheit mit der Rennstrecke, habe die Anfänge erlebt, mit der Eröffnung 1969 und 1970 mit dem ersten Grand Prix. Damals herrschte eine unglaubliche Begeisterung und mit dem Einstieg von Red Bull ist das in eine neue Dimension gegangen.“

„Die Landschaft in Kombination mit der Architektur ist einzigartig und ergibt eine herrliche Naturtribüne. Man kann fast zwei Drittel der Stecke einsehen und heuer freue ich mich besonders auf die MotoGP, das ist noch richtig harter Sport.“

„Wir haben eine sehr zuschauerfreundliche Organisation, die Preise sind moderat. Wenn man weltweit reist, kann man erst schätzen, wie gut das bei uns alles klappt. Die Formel 1 ist die größte Sportveranstaltung Österreichs und die Bilder mit dem Zirbitzkogel – eine Postkartenidylle – gehen um die ganze Welt. Ohne den Grand Prix wäre vieles wirtschaftlich nicht möglich gewesen, was in letzter Zeit passiert ist.“

Karl KATOCH (Organisator Red Bull Erzbergrodeo): „Mit dem legendären Erzberg haben wir eine riesengroße Bühne, eine weltweit einzigartige Kulisse und wir freuen uns, seit 30 Jahren dort Platz nehmen zu dürfen, um den Offroad-Motorradsport zu präsentieren. Was mit rund 300 Fahrern angefangen hat, hat eine enorme Dimension erreicht. Wir bringen jährlich 50 Nationen nach Österreich und sind stolz, seit Jahrzehnten ein millionenfaches Publikum zu begeistern."

„Unser Teilnehmerprofil verjüngt sich laufend - ein klarer Beweis dafür, dass der Hard Enduro Sport keine Nachwuchsprobleme hat. Und ich freue mich besonders darüber, dass wir etliche österreichische Talente haben, die es allesamt unter die Top-50 im Hard Enduro Sport schaffen können.“

Heinz KINIGADNER (Österreichische Motorrad-Legende & Wings for Life Gründer): „Am Erzberg vor 30 Jahren war ich mit dabei, da sind wir das erste Mal gefahren. Dieses Event hat den Namen Hard Enduro kreiert, dort ist es erfunden worden. Jeder auf der Welt kennt den Erzberg und in der Szene ist es das wichtigste Event.“

„Der MotoGP-Saisonstart war packend wie nie, KTM hat den Rückstand auf Ducati wett gemacht. Am Motorrad wurde sehr viel gearbeitet. Mit Pedro Acosta sind wir voll mit dabei, ein Juwel dieser Fahrergeneration, und ich hoffe, dass er heuer ganz vorne mitreden wird.“

„Wings for Life, gegründet mit Dietrich Mateschitz 2004, ist wegen dem Unfall meines Bruders 1985 und meines Sohnes 2003 für mich das absolut wichtigste Thema. Wir haben eine Vision, ein ganz klares Ziel, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Wir machen riesengroße Fortschritte. Inzwischen sagen renommierte Forscher, die Frage ist nicht, ob, sondern wann eine Heilung möglich ist. Die Forschung kostet viel Geld und deshalb gibt es den Wings for Life World Run auf der ganzen Welt zur selben Zeit. 350.000 Teilnehmer sollen es heuer werden, in Wien findet der größte organisierte Lauf statt.“

Thomas ÜBERALL (General Manager Red Bull Ring): „Unsere Events sind gut übers Jahr aufgeteilt. Es startet jetzt gleich in zwei Wochen mit der DTM, geht dann weiter mit unserem Highlight, der Formel 1. Ende August haben wir das Red Bull Ring Classics, ein wirklich tolles Event für jedermann. Dieses Jahr zum ersten Mal im September: der krönende Abschluss der Motorsport-Saison mit der MotoGP – gar nicht so einfach sich zu entscheiden, aber am besten man kommt zu jedem Rennen, weil es gibt überall etwas Cooles zu sehen und zu erleben, wie zum Beispiel den MopedGP im Vorfeld des MotoGP-Rennwochenendes, bei dem wir Mopedfahrern die Chance geben, auf der GrandPrix-Strecke zu fahren.“

„Heuer haben wir das dritte Wings for Life World Run App Run Event am Red Bull Ring. Teilnehmer können die Strecke einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen und außerdem etwas Gutes tun – die Startgelder fließem zur Gänze in die Rückenmarksforschung.“

„Der Red Bull Ring ist eine Ganzjahres-Destination mit kleineren Events und Fahrerlebnissen. Der Ring ist das Herz des Ganzen, aber mit unglaublich tollen Hotels und der Gastronomie auch ein ausgezeichnetes Drumherum. Wir wissen, wie sehr sich die Protagonisten, die um die ganze Welt reisen, auf den Red Bull Ring und die typische Gastfreundschaft freuen.“

Red Bull Erzbergrodeo begrüßt neue und altbewährte Partner im Cafe Landtmann

Im Anschluß an die Pressekonferenz lud Karl Katoch traditionell ins Cafe Landtmann zum Brunch mit Partnern und Sponsoren. Mit Remus stellt sich ein österreichisches Traditionsunternehmen mit hohem Innovationsgrad an die Seite des Red Bull Erzbergrodeo. Als Hersteller von Premium-Sportabgasanlagen für Motorräder und Autos fühlt sich der neue Partner am Erzberg wie zu Hause.

„Unsere Partnerschaft mit dem Red Bull Erzbergrodeo beginnt zum 30. Jubiläum des Events. Das ist für uns ein besonderer Auftakt. REMUS passt hervorragend in dieses Umfeld, weil das Event wie kaum ein anderes für das steht, was auch unsere Marke ausmacht: Performance unter realen Bedingungen, technische Substanz, Charakter und eine glaubwürdige Verbindung zur Motorradszene. Das Erzbergrodeo besitzt internationale Strahlkraft und zugleich eine enorme Authentizität. Genau diese Mischung macht die Partnerschaft für uns so wertvoll. Wir freuen uns auf den Juni, auf ein beeindruckendes Event und auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit.“, freut sich Senior Brand Manager Bianca Westermann über die Partnerschaft.

Weiters mit dabei waren Vertreter von KTM Sportmotorcycles, Segway Powersports (KSR Group), Nordic Spirit (JTI), der HDI Versicherung, AVIS (Official Car Rental Partner), Humer Anhänger, Ducati Austria, Epamedia, RHK Energy Solutions, Tourismusverband Erzberg-Leoben, Xajo Trading und Radio 88.6, dem neuen Radiopartner des Red Bull Erzbergrodeo.

Die Highlight-Motorsport-Events in der Steiermark 2026

24. – 26. April Red Bull Ring DTM presented by VKB-Bank

10. Mai Red Bull Ring Wings for Life World Run App Run Event

04. – 07. Juni Eisenerz 30 Jahre Red Bull Erzbergrodeo – die Jubiläumsausgabe

26. – 28. Juni Red Bull Ring Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026

29. – 30. August Red Bull Ring Red Bull Ring Classics

18. – 20. September Red Bull Ring Motorrad Grand Prix von Österreich 2026