Licht für die Welt kritisiert Rückgang der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeitsleistungen (ODA)

Wien (OTS) -

„Die weltpolitische Lage ist angespannt. Das merken wir im Staatshaushalt und als Organisation. Wir merken es aber auch an den weltweiten Armuts- und Hungerzahlen. Sie steigen an. Als wohlhabendes Land darf Österreich nicht auf jene Menschen vergessen, die im Globalen Süden von Armut betroffen sind und Hunger leiden. Hilfe zu kürzen, kommt zurück wie ein Bumerang“, kritisiert Alex Buchinger, Geschäftsführer von Licht für die Welt Österreich, anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen ODA-Zahlen durch den Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit (DAC) der OECD.

Österreich hat im Jahr 2025 lediglich 0,33 % des BNE für EZA ausgegeben. Von dem in den 70er-Jahren angegebenen Ziel, 0,7 % des BNE in internationale Entwicklung zu investieren, ist Österreich derzeit blamabel weit entfernt.

Menschen mit Behinderungen sind überproportional betroffen

Behinderung ist vor allem in Ländern des Globalen Südens Grund für und Folge von Armut.

Die ADA (Austrian Development Agency) fördert Projekte im Globalen Süden, die bessere Lebensbedingungen vor Ort schaffen und mitunter Armut entgegenwirken sollen. Für die Projekte werden sogenannte „Inklusionsmarker“ vergeben. Diese dienen als Indikatoren dafür, ob Inklusion als Haupt-, Neben- oder gar kein Ziel in dem jeweiligen Projekt anzusehen ist. Licht für die Welt begrüßt die Verwendung von Inklusionsmarkern und spricht sich für eine Erhöhung von inklusiven Projekten in Partnerländern aus.

Appell für Doppelbudget

Licht für die Welt ermutigt die österreichische Regierung dazu, die Mittel für die Austrian Development Agency (ADA) und den Auslandskatastrophenfonds (AKF) im Doppelbudget 2027 / 28 auf das Niveau von 2024 anzuheben.