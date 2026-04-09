  • 09.04.2026, 15:36:32
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FPÖ-Fiedler: „Bereit für den Systemwechsel in Neunkirchen“

FPÖ Neunkirchen brachte Kandidatenliste offiziell ein

Neunkirchen (OTS) - 

"Wir sind bereit für den Systemwechsel. Neunkirchen kann mehr – und wir werden unsere schöne Stadt vom Pannenstreifen auf die Überholspur bringen“, stellt FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat FPÖ Niederösterreich Landesgeschäftsführer LAbg. Helmut Fiedler, der die 31-köpfige Liste anführt, am Donnerstag klar.

Die FPÖ setzt auf eine bewusste Mischung: Neben neuen Gesichtern finden sich auch erfahrene Kräfte auf der Liste – darunter zwei ehemalige Gemeinderäte: „Beide haben Rückgrat bewiesen und sich nicht als Steigbügelhalter für ein politisches Kasperltheater der ÖVP missbrauchen lassen“, so Fiedler.

„Viele unserer Kandidaten sind Arbeiter und Leistungsträger – für sie machen wir Politik, nicht für abgehobene Funktionäre. Auch Frauen sind unter den Top-10 vertreten, zudem Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund, die fest in unserer Gesellschaft verankert sind“, ergänzt der gf. Bezirksparteiobmann Robert Toder.

Systemwechsel jetzt

Inhaltlich setzt die FPÖ auf einen klaren Kurswechsel: „Die Menschen in Neunkirchen haben genug von steigenden Gebühren, Belastungen und einer Politik, die am Alltag vorbeigeht. Während die Bevölkerung immer mehr zahlen muss, wird im System nicht gespart“, kritisiert Helmut Fiedler. Die Freiheitlichen wollen genau hier ansetzen: „Wir stehen für Sparen im System statt Belastung der Bürger. Für eine Politik, die wieder für die Menschen gemacht wird – und nicht gegen sie.“

„Diese Wahl ist eine Richtungswahl: Entweder ein Weiter wie bisher – oder ein echter Neuanfang“, schließt der FPÖ Neunkirchen Frontmann Helmut Fiedler.

Anbei noch die Top-10 der FPÖ Neunkirchen:

1 Mag. (FH) Helmut Fiedler, PhD

2 Wilhelm Haberbichler

3 Roland Mitteregger

4 Mag. Bernd Trenk, MA.MA.

5 Michaela Hofer, BEd.

6 Peter Leber

7 Dijana Bobek

8 Michael Singula

9 Karl Doubek

10 Yvonne Leber

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