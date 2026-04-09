Einladung zum Bilanz-Pressegespräch der österreichischen Wellpappe-Industrie, Mittwoch, 22. April 2026, 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Trotz geopolitischer Krisen, hoher Energiekosten und schwankender Rohstoffpreise zeigt sich die heimische Wellpappeindustrie 2025 stabil. EU-Verpackungsverordnung (PPWR) als Chance für Kreislaufverpackungen.

Im Rahmen des Pressegesprächs spricht Marcus Ihlenfeld, Co-Founder von woom bikes (Kinder- und Jugendfahrräder) über den Trend zum Radfahren und nachhaltige Produktverpackungen.

Wellpappe Austria Pressegespräch 2026

Mittwoch, 22. April 2026, 10.00 Uhr

Ihre Gesprächspartner

Stephan KAAR, Forum Wellpappe Austria

Marcus IHLENFELD, Co-Founder woom bikes

Horst SANTNER, Forum Wellpappe Austria



Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Zusätzlich auch als Livestream verfügbar.

Anmeldung unter: [email protected]

Bilanz-Pressegespräch der österreichischen Wellpappe-Industrie

Trotz geopolitischer Krisen, hoher Energiekosten und schwankender Rohstoffpreise zeigt sich die heimische Wellpappeindustrie 2025 stabil. EU-Verpackungsverordnung (PPWR) als Chance für Kreislaufverpackungen. Im Rahmen des Pressegesprächs spricht Marcus Ihlenfeld, Co-Founder von woom bikes (Kinder- und Jugendfahrräder) über den Trend zum Radfahren und nachhaltige Produktverpackungen. Ihre Gesprächspartner: Stephan KAAR, Forum Wellpappe Austria; Marcus IHLENFELD, Co-Founder woom bikes; Horst SANTNER, Forum Wellpappe Austria

Datum: 22.04.2026, 10:00 Uhr - 22.04.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich