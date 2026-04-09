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Einladung zum Bilanz-Pressegespräch der österreichischen Wellpappe-Industrie, Mittwoch, 22. April 2026, 10.00 Uhr
Trotz geopolitischer Krisen, hoher Energiekosten und schwankender Rohstoffpreise zeigt sich die heimische Wellpappeindustrie 2025 stabil. EU-Verpackungsverordnung (PPWR) als Chance für Kreislaufverpackungen.
Im Rahmen des Pressegesprächs spricht Marcus Ihlenfeld, Co-Founder von woom bikes (Kinder- und Jugendfahrräder) über den Trend zum Radfahren und nachhaltige Produktverpackungen.
Wellpappe Austria Pressegespräch 2026
Mittwoch, 22. April 2026, 10.00 Uhr
Ihre Gesprächspartner
Stephan KAAR, Forum Wellpappe Austria
Marcus IHLENFELD, Co-Founder woom bikes
Horst SANTNER, Forum Wellpappe Austria
Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Zusätzlich auch als Livestream verfügbar.
Anmeldung unter: [email protected]
Bilanz-Pressegespräch der österreichischen Wellpappe-Industrie
Trotz geopolitischer Krisen, hoher Energiekosten und schwankender Rohstoffpreise zeigt sich die heimische Wellpappeindustrie 2025 stabil. EU-Verpackungsverordnung (PPWR) als Chance für Kreislaufverpackungen. Im Rahmen des Pressegesprächs spricht Marcus Ihlenfeld, Co-Founder von woom bikes (Kinder- und Jugendfahrräder) über den Trend zum Radfahren und nachhaltige Produktverpackungen. Ihre Gesprächspartner: Stephan KAAR, Forum Wellpappe Austria; Marcus IHLENFELD, Co-Founder woom bikes; Horst SANTNER, Forum Wellpappe Austria
Datum: 22.04.2026, 10:00 Uhr - 22.04.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
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Agentur com_unit
Peter Sitte
Telefon: +43 664 3405996
E-Mail: [email protected]
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