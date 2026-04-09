Die OÖNachrichten bleiben die führende Nachrichtenquelle in Oberösterreich

Linz (OTS) -

Unabhängiger Qualitätsjournalismus bleibt unverzichtbar – egal in welchem Format. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Media-Analyse, die belegen: Immer mehr Menschen in Oberösterreich beziehen ihre Informationen aus den OÖNachrichten – ob beim Zeitunglesen am Frühstückstisch, unterwegs am Smartphone, in Podcasts, TV oder Radio. Inmitten dieser Medienvielfalt bleiben die OÖNachrichten die Konstante: verlässlich, relevant und regional verwurzelt.

Die Reichweite der OÖN im Überblick:

Tägliche Markenreichweite: 412.000 (1) Leserinnen und Leser über alle Kanäle hinweg

Mo – Sa: 302.000 (2) Leserinnen und Leser (Reichweite: 23,3 %)

Wochenende: 350.000 (3) Leserinnen und Leser (Reichweite: 27,0 %)

Nationale Reichweite: 363.000 (4) Leserinnen und Leser täglich, am Wochenende 427.000 (5)

„Die Ergebnisse der Media-Analyse unterstreichen einmal mehr den hohen Stellenwert, den verlässlicher und qualitätsvoller Journalismus hat“, sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. „Unser Anspruch ist es, dem Vertrauen unserer Leserinnen und Leser weiterhin gerecht zu werden. Ob in der Stadt oder am Land, in Print oder auf nachrichten.at – wir sind nah bei den Menschen und berichten über die wesentlichen Entwicklungen in deren unmittelbaren Lebensbereichen.“

„Unsere starke Position in Oberösterreich verdanken wir vor allem unseren Leserinnen und Lesern. Für ihre langjährige Treue möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi.

Zusätzlich zu den starken Ergebnissen der Media-Analyse belegen auch die Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) und der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) die stabile Position der OÖNachrichten. All das bestärkt uns darin, an unserer klaren Linie festzuhalten: unseren Leserinnen und Lesern verlässliche und qualitativ hochwertige Inhalte zu bieten – in all unseren Formaten.

(1) Quelle: Media-Analyse 2025, CMR+, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.151 Interviews, Jänner 2025 - Dezember 2025, Schwankungsbreite +/- 2,0 %, Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA)

(2) Quelle: Media-Analyse 2025, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.151 Interviews, Jänner 2025 - Dezember 2025, Schwankungsbreite +/- 1,8 %

(3) Quelle: Media-Analyse 2025, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.151 Interviews Jänner 2025 - Dezember 2025, Schwankungsbreite +/- 1,9 %

(4) Quelle: Media-Analyse 2025, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 14.403 Interviews, Jänner 2025 - Dezember 2025, Schwankungsbreite +/- 0,3 %

(5) Quelle: Media-Analyse 2025, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 14.403 Interviews, Jänner 2025 - Dezember 2025, Schwankungsbreite +/- 0,4 %

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