Steiermark-Frühling 2026 in Wien kulinarisch eröffnet

Wien (OTS) -

Bestes Wetter, strahlende Gesichter und der Duft steirischer Köstlichkeiten: Der Steiermark-Frühling ist eröffnet. Vier Kochstationen auf der großen Bühne und zahlreiche Köche sorgten für den genussvollen Auftakt. Wiens Landtagspräsident Christian Meidlinger, Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom der Steiermark sowie Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer gaben gemeinsam den offiziellen „Küchengong“ für das größte Pop-up-Restaurant am Wiener Rathausplatz. Bis Sonntag, 12. April, zeigt sich die Steiermark von ihrer genussvollsten Seite.

Als Appetitanreger für den nächsten Urlaub bringt das Grüne Herz ein vielfältiges Angebot nach Wien: Musik, Handwerk und Brauchtum sowie Urlaubsinspiration aus elf Erlebnisregionen – von Wandern und Radfahren bis hin zu Wellness und Familienurlaub – sowie kulinarische Highlights in großer Bandbreite. Von traditionellen Klassikern bis zu modernen Interpretationen steht der Genuss klar im Mittelpunkt inklusive Starkochaufgebot von Heinz Reitbauer bis Johann Lafer.

Bei der Eröffnung wurde, wie es sich für eine Genussdestination wie die Steiermark gehört, gemeinsam gekocht. Zubereitet wurden Rib Eye Boy Sandwich, Steirerburger, Krautfleckerl Gebackene Apfelringe von Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, den Landesräten Simone Schmiedtbauer, Claudia Holzer, Hannes Amesbauer, Stefan Hermann, Karlheinz Kornhäusl sowie Motorsportlegende Helmut Marko und natürlich Michael Feiertag von Steiermark Tourismus als Organisator dieses Steiermark-Auftritts gemeinsam mit dem elf Erlebnisregionen.

Fachkundige Anleitung kam von Haubenkoch Andi Krainer aus Langenwang, Cheyenne Ochsenknecht und motioncooking Gerhard Dragschitz, den Rib Eye Boys Nino Sifkovits und Robert Buchberger sowie von Silvia Loidolt, Obfrau der Erlebnisregion Graz und Wirtin in Semriach.

Keine Festeröffnung ohne Bieranstich: Dieser erfolgte als spritziger Abschluss mit Murauer Bier durch Josef Rieberer (Vorstand Murauer Bier), Rainer Stelzer (Vorstand Raiffeisen Landesbank), Skistars Nici Schmidhofer und Laurie Taylor aus England mit Landeshauptmann Mario Kunasek am Schlägel und Landtagspräsident Christian Meidlinger.

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung durch die Blasmusikkapelle "Heimatklang" Puch als Hinweis auf den ersten Programmpunkt des Festes sowie die Bundesheer-Gardemusik Wien, die die steirische Landeshymne zum Abschluss spielte.

Kulinarisch dann auch gleich der 1. Programmpunkt des Festes: 40 Jahre Steirische Apfelstraße, Einzug der Abakus-Apfelmänner, Apfelstrudel-Herz standen im Mittelpunkt.