Große Danke-Party für engagierte Jugendliche im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Zu einem Exklusivkonzert der mitreißenden Partyband „Nevermind“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn hat ORF-Landesdirektor Markus Klement mit Caritas-Direktor Walter Schmolly eingeladen. Im Mittelpunkt standen alle Jugendlichen, die im März 2026 im Rahmen der Initiative „Das junge Herz Vorarlbergs“ mit ihren Projekten bei ORF Radio Vorarlberg vorgestellt wurden.

Vielfältiges Engagement

Den gesamten Monat über gab es zahlreiche inspirierende Geschichten von tatkräftigen jungen Menschen in Vorarlberg, die Verantwortung übernehmen, Initiative zeigen und ihre Umgebung aktiv mitgestalten – sei es im Verein, in der Nachbarschaft, in der Schule oder im Sozialbereich. Vorgestellt wurden unter anderem Ehrenamtliche in Lern- und Kindercafés, in der Hospizarbeit, bei Sportvereinen und Benefizevents, Engagierte bei Landjugend, Jungschar und Kirche, Feuerwehr und Rotem Kreuz oder Kinder- und Jugendbotschafter:innen.

Exklusivkonzert und Partystimmung

Beim großen Abschlussevent wurden alle Beteiligten auf die Bühne geholt und für ihr Engagement geehrt. Bei dieser Danke-Party hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen, Impulse weiterzugeben und einfach zu feiern. Durch den Abend führte Moderatorin Katharina Batlogg vom ORF Vorarlberg. Die jungen Engagierten durften ein Geschenk und Gratulationen sowie natürlich ihren verdienten Applaus des Publikums entgegennehmen. Das Highlight war ein exklusives Konzert der Vorarlberger Band „Nevermind“, die mit mitreißendem Sound und ausgelassener Partystimmung begeisterte.

Hochkarätige Gästeliste

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ), Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), FPÖ-Klubobmann Markus Klien, die Landtagsabgeordneten und Jugendsprecherinnen Fabienne Lackner (NEOS) und Nicole Feurstein-Hosp (FPÖ), ORF-Vorarlberg-Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger, von der Caritas Vorarlberg Claudio Tedeschi (Kommunikation), Clara Berger (Freiwilligenarbeit) und Birgit Petermann (Startbahn), Brigitte Dorner (Katholische Jugend und Jungschar), Andrea Gollob (aha Jugendinfo Vorarlberg), Elmar Luger (Jugendreferent Stadt Dornbirn), Christoph Kutzer (Land Vorarlberg / Jugend und Familie), Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer sowie Vertreterinnen und Vertreter vom Kinder- und Jugendbeirat des Landes Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir haben alle gestaunt, wie enthusiastisch und ideenreich Jugendliche in Vorarlberg die Welt um sich aktiv gestalten und verbessern. Es ist toll, dass wir diesen Spirit bei ORF Radio Vorarlberg breit abbilden und damit ins Land hinaustragen dürfen. Einen großen Dank an die Caritas Vorarlberg für diese gelungene Kooperation.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Einzigartiges Engagement, Herzlichkeit und Inspiration verbunden mit viel Tatendrang und Umsetzungskraft: All das war beim ‚Jungen Herz Vorarlbergs‘ auf ORF Radio Vorarlberg spürbar. Danke an all die engagierten jungen Menschen im ganzen Land und danke an das Team von ORF Vorarlberg, das viel Herzblut in dieses tolle Projekt gesteckt hat!“

Walter Schmolly, Direktor Caritas Vorarlberg: „Es ist wichtig, dass sich junges Engagement entwickeln kann. Das ist die Grundlage für eine gute Zukunft in der Gesellschaft. ‚Das junge Herz Vorarlbergs‘ mit dem ORF Vorarlberg ist das ideale Format, um aufzuzeigen, was junge Menschen in Bewegung setzen können.“