  • 09.04.2026, 14:34:04
  • /
  • OTS0126

Binder Grösswang stärkt Positionierung: „The smooth way to get it done.“

Stefan Tiefenthaler, Managing Partner
Wien (OTS) - 

Die Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang stärkt ihre Positionierung mit einer strategisch weiterentwickelten Marke. Kein Neuanfang, sondern das sichtbare Ergebnis einer Entwicklung: In über 60 Jahren ist aus einer österreichischen Traditionskanzlei eine der führenden Anwaltskanzleien des Landes mit internationalem Ruf geworden.

Mehr als 100 Jurist*innen. Über 200 Tier-1-Rankings in internationalen Kanzleivergleichen in den letzten zehn Jahren. Mandate, die an Komplexität und internationaler Reichweite stetig gewachsen sind. „Diese Zahlen erzählen eine Geschichte des Wachstums. Aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte“, sagt Stefan Tiefenthaler, Managing Partner von Binder Grösswang. „Denn was Binder Grösswang von vielen anderen der Top-Kanzleien unterscheidet, ist nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dorthin. Die Kanzlei hat in ihrer Entwicklung drei kulturelle Grundpfeiler nicht nur bewahrt, sondern gestärkt: Eine kompromisslose Haltung bei der Qualität. Eine Zusammenarbeit, die auf Augenhöhe beruht – intern wie mit Mandanten. Und einen Pragmatismus, der nicht den kompliziertesten, sondern den effizientesten Weg zum besten Ergebnis sucht.

Wir haben uns in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Wir sind breiter aufgestellt, internationaler und vor allem digitaler geworden", sagt Stephan Heckenthaler, Partner von Binder Grösswang und Mitglied des Management Boards. „Entscheidend ist aber, dass unsere Kultur in dieser Zeit nicht nur mitgewachsen ist, sondern in ihren Werten seit mehr als 60 Jahren unverändert ist. Und das spüren vor allem unsere Mandanten: in der Qualität der Beratung, in der Klarheit der Wege, die wir gemeinsam finden, und in der Art, wie wir zusammenarbeiten."

Aus genau dieser Verbindung aus Exzellenz, Zusammenarbeit und Pragmatismus entsteht der Anspruch, für den Binder Grösswang steht: den bestmöglichen Weg zum Ergebnis. Der neue Claim „The smooth way to get it done" verdichtet diesen Anspruch zu einem Satz.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs. Mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als 100 Jurist*innen berät die Kanzlei nationale und internationale Unternehmen in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Binder Grösswang steht für juristische Exzellenz, pragmatische Beratung und eine Kultur der Zusammenarbeit.

Rückfragen & Kontakt

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH
Mag.(FH) Petra Hinterberger

Telefon: 0153480669
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bindergroesswang.at/

Folgen Sie uns auf LinkedIn

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Stefan Tiefenthaler, Managing Partner [Bild, 179.97KB]
Vorschau Bild von Stephan Heckenthaler, Mitglied des Management Board [Bild, 274.61KB]
Vorschau Bild von BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH, Logo [Bild, 57.81KB]

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Rückfragen & Kontakt

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH
Mag.(FH) Petra Hinterberger

Telefon: 0153480669
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bindergroesswang.at/

Folgen Sie uns auf LinkedIn

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright