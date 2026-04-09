  • 09.04.2026, 14:13:04
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News kooperiert mit The Economist – internationale Analysen für Print und Online

NEWS Herausgeber Helmut Schoba
Wien (OTS) - 

News startet eine Kooperation mit dem renommierten Wochenmagazin The Economist. Ab sofort veröffentlicht die Redaktion regelmäßig ausgewählte Beiträge aus dem internationalen Angebot der Mediengruppe – sowohl online auf news.at als auch in der Printausgabe.

Ein besonderer Fokus liegt auf Geschichten aus dem Magazin 1843, das für längere Reportagen, Essays und internationale Analysen steht. Die Beiträge werden von der News-Redaktion übersetzt, journalistisch bearbeitet und für ein deutschsprachiges Publikum aufbereitet.

The Economist wurde 1843 in London gegründet und zählt heute zu den einflussreichsten Wirtschafts- und Politikmagazinen der Welt. Die Redaktion berichtet aus zahlreichen Ländern und ist bekannt für ihren analyseorientierten, meinungsstarken Stil. Charakteristisch ist auch die anonyme Autorenschaft: Artikel erscheinen traditionell ohne Namenszeilen.

Mit der Kooperation erweitert News gezielt seine internationale Perspektive. Neben aktuellen Analysen werden auch Reportagen und Hintergrundstücke aus Politik, Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft übernommen.

„Es gibt Geschichten, die können wir als Redaktion allein nicht abbilden, weil uns dafür das globale Netzwerk und bestimmte Zugänge fehlen. Genau hier ergänzt The Economist unser Angebot perfekt. Vor allem der Blick über den Tellerrand ist mir wichtig. Internationale Analysen und globale Sichtweisen helfen, Entwicklungen besser einzuordnen – auch für Österreich“, sagt Chefredakteurin Kathrin Gulnerits.

„Wer Relevanz für Österreich bieten will, muss die Welt mitdenken. NEWS steht genau für diesen Anspruch: starke Einordnung, klare Haltung und Journalismus mit Substanz. Die Kooperation mit The Economist ist für uns daher weit mehr als Content-Sharing – sie ist ein klares Bekenntnis zu internationalem Qualitätsjournalismus in Print und digital“, betont NEWS-Herausgeber Helmut Schoba.

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