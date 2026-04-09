Kaup-Hasler: Wiener Filmförderung als starker Motor für österreichische Präsenz in Cannes

Wien (OTS) -

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler gratuliert Marie Kreutzer, Valeska Grisebach und Sandra Wollner zur Teilnahme ihrer Filme bei den Filmfestspielen von Cannes und verweist dabei auch auf die zentrale Rolle Wiens als wichtiger Impulsgeber für den heimischen Film. „Bereits die Einladung in die offiziellen Sektionen der Filmfestspiele von Cannes, dem renommiertesten Filmfestival Europas, ist eine besondere Auszeichnung und zeigt die hohe Qualität der durch Wien geförderten Produktionen“, so Kaup-Hasler. Besonders bemerkenswert sei, dass alle ausgewählten Projekte maßgeblich durch den Filmfonds Wien unterstützt wurden.

Drei geförderte Produktionen in Cannes

Mit ihrem neuen Film „Gentle Monster“ ist Marie Kreutzer erstmals im Wettbewerb von Cannes vertreten. Ebenso im Wettbewerb läuft „Das geträumte Abenteuer“ von Valeska Grisebach, eine Koproduktion mit österreichischer Beteiligung. In der renommierten Reihe „Un Certain Regard“ wird zudem die österreichische Regisseurin Sandra Wollner mit ihrem Film „Everytime“ vertreten sein.

„Diese starke Präsenz in den zentralen Schienen des Filmfestivals in Cannes unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Filmschaffens mit österreichischer Beteiligung. Wien ist ein zentraler Produktions- und Kreativstandort, der solche Entwicklungen ermöglicht und aktiv fördert“, betont Kaup-Hasler. „Ich gratuliere Marie Kreutzer, Valeska Grisebach und Sandra Wollner sehr herzlich und wünsche ihnen für Cannes alles Gute“, so Kaup-Hasler.

Die Nominierungen in Cannes bestätigen einmal mehr die Bedeutung Wiens als Filmstandort und als verlässliche Partnerin für Filmschaffende. Die gezielte Förderung stärke nicht nur die heimische Filmbranche, sondern würde auch wesentlich zur internationalen Sichtbarkeit des Kulturstandorts Wien beitragen.