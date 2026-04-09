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AVISO – Erste Bilanz nach Vollausbau des Entry-Exit-Systems am Flughafen Wien
Pressestatement mit Innenminister Karner, Generaldirektor Ruf, Gruppenleiterin Wenger-Donig und Flughafen Wien-Vorstand Ofner – 10. April 2026, 10 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner präsentieren die Bilanz nach dem Vollausbau des europäischen Einreise-/Ausreisesystems (EES) am Flughafen Wien.
Wann: 10. April 2026, 9:45 Uhr Treffpunkt Ankunftshalle, 10 Uhr Beginn Medientermin
Wo: Flughafen Wien, Treffpunkt Infoschalter in der Ankunftshalle, Ebene 0, Terminal 3 (Begleitung durch Mitarbeiter des Flughafen Wiens in den Sicherheitsbereich vor die Einreisekontrolle)
Eine Parkmöglichkeit gibt es am Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3kad9rn5
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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