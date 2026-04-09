  • 09.04.2026, 13:41:32
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„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Spionageparadies Wien

Am 10. April um 22.30 Uhr in ORF 2 mit Gridling und Riegler

Wien (OTS) - 

Wien gilt nach wie vor als Spionagehochburg, vor allem, weil ausländische Geheimdienste hier viel leichter agieren können als in anderen europäischen Staaten. Das soll sich jetzt ändern. Die Bundesregierung ist dabei, ein neues Spionagegesetz auf den Weg zu bringen. Was kann das neue Gesetz? Wie agieren Spione im Darknet? Ist der Ruf als Spionageparadies gerechtfertigt?

Dazu diskutieren am Freitag, dem 10. April 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“:

Peter Gridling, er war jahrelang Chef der Europol-Terrorismusbekämpfung und Leiter des Österreichischen Staatsschutzes

und

Thomas Riegler, der Historiker und Autor ist Experte für Terrorismus und Geheimdienste

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