Zwei EU-Projekte in Reichweite: DPU vor Vertragsabschluss

Wiener Neustadt (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) wurde für zwei hochkarätige Forschungsprojekte im EU-Programm Horizon Europe ausgewählt und befindet sich derzeit in der finalen Phase der Vertragsverhandlungen (Grant Agreement). Die Projekte unterstreichen die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Universität und ihre strategische Ausrichtung auf Künstliche Intelligenz sowie innovative medizinische Forschung.

DPU koordiniert KI-Projekt zur Krebsforschung

Im Projekt IMPACT-OC ist die DPU als Koordinatorin eines internationalen Konsortiums vorgesehen. Das Vorhaben wurde im Rahmen des äußerst kompetitiven EIC Pathfinder Challenges Calls „Generative-AI based agents to revolutionize medical diagnosis and treatment of cancer“ zur Förderung ausgewählt und zielt darauf ab, mithilfe Generativer Künstlicher Intelligenz die Diagnose und Therapie von Ovarialkarzinomen grundlegend zu verbessern.

Geleitet wird das Projekt von Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Ramona Woitek, PhD (Leiterin der DPU-Forschungsgruppe MIAAI – Medical Image Analysis and AI) sowie Ioannis Lazarou, MSc, PhD (Koordinator für EU-Forschungsprojekte). Unterstützt werden sie von den ebenfalls der MIAAI-Gruppe angehörenden DPU-Forschenden Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Amirreza Mahbod, PhD, und

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Julia Furtner-Srajer, PhD, MBA. Mit der vorgesehenen Koordination dieses Projekts würde sich die DPU an der internationalen Spitze KI-gestützter Krebsforschung positionieren.

„Die Koordination des hochkompetitiven IMPACT-OC-Projekts ist ein großer Erfolg für die DPU und ein wichtiger Meilenstein für mich persönlich“, sagt Ioannis Lazarou, MSc, PhD. „Das Projekt bestätigt unsere strategische Ausrichtung, internationale Konsortien zu führen und generative KI in praxisnahe klinische Anwendungen zu überführen.“

„Es freut mich sehr, dass unsere langjährige internationale Zusammenarbeit nun in ein federführendes Projekt zum Ovarialkarzinom mündet“, sagt Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Ramona Woitek, PhD. „Als tödlichste Krebserkrankung des weiblichen Beckens braucht es neue Ansätze: Mit KI-basierten Agenten wollen wir Diagnostik und Therapie gezielter und wirksamer machen. Die aktive Einbindung von Patientinnenvertreterinnen ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor.“

Internationale Vernetzung durch MSCA-Projekt ERYSO

Darüber hinaus ist die DPU als Partner im Projekt ERYSO vorgesehen, das im Rahmen der Marie Skl̸odowska-Curie Actions (MSCA) Staff Exchanges zur Förderung ausgewählt wurde – einem EU-Programm zur Förderung des internationalen Austauschs von Forschungs- und Innovationspersonal. Dieses stärkt die Zusammenarbeit im Europäischen Forschungsraum und den Wissenstransfer zwischen Institutionen. Projektverantwortlicher an der DPU ist Hon.-Prof. Prof. Dr. Wolfgang Knoll.

Derzeit befinden sich beide Projekte in der Grant-Agreement-Phase; der offizielle Projektstart erfolgt nach Unterzeichnung der Förderverträge. Weitere Details werden im Zuge des Projektbeginns bekannt gegeben.

„Die Auswahl für diese beiden Horizon-Europe-Projekte bestätigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Forschung und stärkt unsere Position an der Schnittstelle von Medizin und Künstlicher Intelligenz weiter“, so DPU Direktor Robert Wagner, MA.