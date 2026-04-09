Österreich doppelt in den Hauptprogrammen der Filmfestspiele von Cannes vertreten

Österreich (OTS) -

Das gab es noch nie: Gleich zwei der stärksten weiblichen Kinohandschriften aus Österreich nehmen 2026 im Hauptprogramm der Filmfestspiele von Cannes teil. Marie Kreutzer, nicht erst seit „Corsage“ von 2022 ein Fixstern am internationalen Parkett, platzierte ihr starbesetztes Missbrauchs-Drama „Gentle Monster“ mit Léa Seydoux und Catherine Deneuve ganz vorne im Hauptwettbewerb, eine der wichtigsten Film-Competitions der Welt. Sandra Wollner („The Trouble with Being Born“) zeigt die Weltpremiere ihres Trance-Melodrams „Everytime“ über Schuld und Vergebung mit Birgit Minichmayr in der Sparte „Un Certain Regard“. Damit ist die an der Croisette vertretene Speerspitze der Branche, Michael Haneke, Ulrich Seidl, Jessica Hausner, Markus Schleinzer, um zwei Namen reicher.

Der Verband Filmregie Österreich als größter und ältester Regieverband des Landes gratuliert beiden Mitgliedern zu diesem sensationellen Erfolg und hält weiter fest die Daumen.

Der aktuelle Vorstand des Verbands besteht aus Severin Fiala (Obmann), Jasmin Baumgartner, Veronika Franz, Julia Niemann, Paul Poet, Georg Tiller.