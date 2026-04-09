Liegenschaftsvorbereitung für Zukunftsprojekte der Stadt Wien in Neu Marx gestartet

Wien (OTS) -

Sinnvolle wirtschaftliche Nutzung der Liegenschaft, bis Entscheidungen zur Wien Holding-Arena getroffen sind: Unterstützung der Realisierung des Life Science Center Vienna sowie von Events wie Vienna City Marathon, Eurovision Song Contest und Vienna Pride

Zukunftsprojekte der Stadt Wien in St. Marx schaffen Arbeitsplätze, sichern Wohlstand, stärken den Wirtschaftsstandort und eröffnen neuen Raum für Innovation, Wissenschaft, Kultur und Entertainment.

Maßnahme seit 2024 angekündigt und im engen Dialog mit bisherigen Zwischennutzer*innen vorbereitet: Organisierte Zwischennutzer*innen haben Ersatzflächen erhalten.

Die WSE Wiener Standortentwicklung, eine Tochtergesellschaft der Wien Holding, bereitet ab heute eine zentrale Liegenschaft im Quartier St. Marx im 3. Bezirk für Zukunftsprojekte der Stadt Wien vor. Im Mittelpunkt steht die perspektivische Realisierung der Wien Holding-Arena, Verhandlungen dazu laufen. Mit den aktuellen Maßnahmen stellt die Stadt sicher, dass das Areal rasch übergeben werden kann, sobald Entscheidungen getroffen sind. Bis dahin bleibt die Liegenschaft weiter sinnvoll genutzt. So wird sie als temporäre Bau-, Logistik- und Lagerfläche für das Life Science Center Vienna dienen, das auf einem Nachbargrundstück mit geplanter Fertigstellung 2029 realisiert wird. Zudem stellt die Stadt die Fläche beispielsweise für den Vienna City Marathon, den Eurovision Song Contest und die Vienna Pride Parade zur Verfügung – Veranstaltungen, die für Offenheit und Vielfalt in der Stadt stehen.

Die nächsten Schritte

Zur Vorbereitung der Liegenschaft werden in den kommenden Wochen konkret folgende Schritte gesetzt: Das Gelände wird eingezäunt, illegal abgelagerter Abfall ordnungsgemäß sortiert sowie entfernt und bestehende Aufbauten werden rückgebaut. Zudem wird die Fläche bautechnisch geprüft. Das gilt insbesondere für die unterirdischen Strukturen der großteils unterkellerten, historisch industriell genutzten Fläche. Dies ist Voraussetzung für jede spätere langfristige Nutzung und Bebauung.

Alternativen für Zwischennutzer*innen gefunden

Die anstehende Vorbereitung der Fläche wurde bereits 2024 öffentlich angekündigt und im November 2025 nochmals konkretisiert. Seit 2024 führte die Stadt einen engen, strukturierten Dialog mit allen organisierten Nutzer*innen des Areals. Für den überwiegenden Teil jener, mit denen vertragliche Vereinbarungen bestanden, konnten Alternativen gefunden werden.

Handlungsbedarf aufgrund des aktuellen Zustands des Areals

Seit vergangenem Jahr ist der Handlungsbedarf betreffend den Zustand des Areals kontinuierlich gestiegen. Immer wieder nutzen Unbefugte das Gelände für nicht genehmigte Konzerte und andere Veranstaltungen, die zu Lärmbelästigungen für Anrainer*innen führen. Gleichzeitig wird das Grundstück häufig für die unrechtmäßige und unsachgemäße Ablagerung von Müll genützt. Dieser muss regelmäßig auf Kosten der Stadt beseitigt werden. Durch die Vorbereitung der Liegenschaft für Zukunftsprojekte wird diese missbräuchliche Nutzung gestoppt.

Stadtentwicklung St. Marx für die wachsende Stadt der Zukunft

Der Standort St. Marx hat in zwei Jahrzehnten gezeigt, was vorausschauende Stadtentwicklung für eine wachsende Stadt leisten kann: Auf dem Areal des ehemaligen Zentralviehmarkts ist ein Quartier entstanden, das Forschung, Wirtschaft, Kultur und Bildung verbindet – vom Vienna BioCenter als einem der führenden Life-Sciences-Standorte Europas über das Biologiezentrum der Universität Wien und mehr als 70 Medien- und Kreativunternehmen im Media Quarter bis zu Kulturorten wie Marx Halle und Arena Wien. Gleichzeitig entstehen mit dem Stadtteilentwicklungskonzept „An und unter der Tangente“ Grün- und Freiräume. Mit den künftigen Zukunftsprojekten wird dieser Weg konsequent fortgesetzt und damit sichergestellt, dass St. Marx auch in den kommenden Jahrzehnten ein Ort bleibt, von dem letztlich alle Wiener*innen profitieren.

Über die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH

Die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH ist die zentrale Ansprechstelle für bedeutende Stadtentwicklungsprojekte in Wien. Als Tochterunternehmen der Wien Holding und somit der Stadt Wien entwickelt sie ganzheitliche Konzepte und sorgt für deren nachhaltige Umsetzung. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung neuer Standorte und Stadtteile, den Bau von Infrastruktureinrichtungen, Wohnraum, Sport- und Kulturstätten sowie die Verwaltung von Immobilien wie Bürogebäuden, Museen, dem Wiener Messezentrum und dem Großmarkt Wien. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf umwelt- und klimafreundlichen sowie energieeffizienten Technologien, um einen nachhaltigen Mehrwert für die Bevölkerung und die Wirtschaft Wiens zu schaffen. Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, Inklusion und Daseinsvorsorge sind die Leitlinien in allen Projekten der WSE. Klimaschutz, Energiewende, zukunftsgerechte Mobilität, Hitzeprävention – so lauten die zeitgemäßen Herausforderungen in der Entwicklung von städtischen Ballungsräumen. Die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH und ihre Unternehmen setzen daher auf umwelt- und klimafreundliche sowie energieeffiziente Technologien. Geothermie, Photovoltaikanlagen, Gründächer und -fassaden, Betonkernaktivierung, Wärmerückgewinnung, modernste Belüftungsanlagen, höchstwärmedämmende Materialien und höchstmögliche Ressourcenschonung sind unsere wichtigsten Werkzeuge bei allen Entwicklungs- und Bauprojekten.