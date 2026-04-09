BMWKMS: Drei Filme mit österreichischer Beteiligung bei Internationalen Filmfestspielen von Cannes vertreten

Wien (OTS) -

Gleich drei Filme mit österreichischer Beteiligung feiern beim renommiertesten Filmfestival der Welt Premiere. Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gratuliert der Regisseurin Marie Kreutzer und ihrer Produktionsfirma Film AG sowie der Wiener Panama Film, die Ende Mai mit Filmen von Sandra Wollner und Valeska Grisebach gleich doppelt beim prestigeträchtigen Festival an der Côte d’Azur vertreten sein wird.

Dass die markanten Handschriften und die künstlerische Eigenständigkeit des österreichischen Kinofilms international geschätzt werden, zeigte sich bereits zu Jahresbeginn bei der Berlinale. Mit gleich drei Filmen bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes setzt sich dieses Rekordjahr nun fort:

Im weltberühmten Wettbewerb des Festivals wird der von der Film AG federführend produzierte neue Film von Marie Kreutzer „Gentle Monster“ Uraufführung feiern. Mit der minoritär-österreichischen Ko-Produktion „Das Geträumte Abenteuer / The Dreamed Adventure“ der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach darf sich die Wiener Panama Film ebenfalls über eine Wettbewerbspremiere freuen. Die junge Wiener Produktionsfirma zeichnet zudem für den neuen Film der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner „Everytime“ verantwortlich, der in der Programmreihe Un Certain Regard Weltpremiere feiern wird.

„Ich gratuliere den beiden Regisseurinnen Marie Kreutzer und Sandra Wollner sowie der Film AG zu diesem außergewöhnlichen Erfolg und freue mich, dass mit der Panama Film eine österreichische Produktionsfirma zum Gelingen von Valeska Grisebachs Wettbewerbsfilm beitragen konnte!“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler und weiter: „Das österreichische Cannes Line-Up zeigt, dass die heimische Filmwirtschaft sowohl bei österreichischen Filmen als auch als internationaler Partner dort brilliert, wo sich markante künstlerische Handschriften entfalten können. Diese Filme sind ohne Filmförderung schlichtweg nicht herstellbar. Wir arbeiten derzeit intensiv daran, dass die heurige Erfolgsgeschichte des österreichischen Films fortgeschrieben werden kann, und ich wünsche mir, dass die Strahlkraft des österreichischen Films auch hierzulande stärker gesehen wird!“

„Diese fulminante Cannes-Präsenz bestätigt nach einer grandiosen Berlinale einen unvergleichlichen Erfolgskurs des österreichischen Films. Diese Kontinuität zeigt, welches internationale Potenzial herausragende Filmschaffende mit verlässlichen Strukturen entfalten können – mit großer Strahlkraft und wirtschaftlicher Wirkung weit über die österreichische Filmbranche hinaus.“, so die Geschäftsführerin von AUSTRIAN FILMS Anne Laurent-Delage.

„Drei Filme von drei großartigen Regisseurinnen in Cannes, dem wichtigsten Filmfestival der Welt, das ist eine kleine Sensation. Nach der starken Performance bei der Berlinale kann man ohne Übertreibung sagen, Österreich ist ein Filmland von internationalem Rang“, freut sich Roland Teichmann, Direktor des Österreichischen Filminstituts ÖFI, das für die Finanzierung aller drei Cannes-Beiträge wesentlich mitverantwortlich zeichnet.

Die Filmfestspiele von Cannes finden von 12. bis 23. Mai 2026 statt.