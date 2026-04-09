- 09.04.2026, 12:00:35
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- OTS0093
Termine am 10. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, Mediengespräch anl. „Unterzeichnung Klima-Allianzen“ mit Bgm. Michael Ludwig, StR Jürgen Czernohorszky und WKW-Präsident Walter Ruck (1., Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)
(Schluss)
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