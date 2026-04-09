WINWIN erweitert Spielerschutzmaßnahmen durch digitalen Gästebereich

Wien (OTS) -

Der persönliche Bereich MYWINWIN ist seit 8. April verfügbar und bietet mit dem bewährten Spielerschutztool MENTOR genauen Überblick über das eigene Spielverhalten und die Möglichkeit zur Limitsenkung.

Glücksspiel mit Verantwortung hat bei WINWIN, dem Tochterunternehmen der Österreichischen Lotterien mit seinen 20 Standorten österreichweit, oberste Priorität. Um an den Video Lottery Terminals spielen zu können, ist bereits seit elf Jahren eine verpflichtende Gästeregistrierung eingerichtet. Seit gestern ist der Spielerschutz auch auf die digitale Ebene ausgeweitet.

MYWINWIN heißt der digitale Gästebereich, der sich zur Umsetzung von verantwortungsvollem Glücksspiel auf die bewährte Spielerschutz-Software MENTOR stützt: das Tool ist seit vielen Jahren auf win2day im Einsatz und sorgt für die bestmögliche Selbstkontrolle in Form von genauer Aufzeichnung über Einsätze, Gewinne und Verluste sowie über die Spieldauer. Das Programm kann aus dem bisherigen Spielverhalten Trends ermitteln und so den Spielteilnehmer:innen personalisiertes Feedback liefern.

Diese Features sind nun auch bei MYWINWIN verfügbar, wobei als wesentliche Maßnahme auch das wöchentliche oder monatliche Limit herabgesetzt werden kann (eine Erhöhung ist nicht möglich). Die Spielteilnehmer:innen haben somit einen transparenten Überblick über ihr Spielverhalten und können selbstständig und ortsunabhängig Maßnahmen setzen. Zudem bieten Selbsttests die Möglichkeit, das eigene Spielverhalten einzuschätzen.

Die Nutzung des Spielerschutzbereiches in MYWINWIN ist für die Spielteilnahme in jedem WINWIN Standort verpflichtend. „Unser Anspruch ist es, Spielerschutz so zugänglich wie möglich zu machen – auch digital. Mit MYWINWIN geben wir unseren Gästen ein einfaches Werkzeug in die Hand, um ihr Spielverhalten transparent nachzuvollziehen und Limits eigenverantwortlich jederzeit zu senken“, erklärt Peter Simoner, Geschäftsführer WINWIN.