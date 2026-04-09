Big Blue Marble ist Launch-Partner für AWS Elemental Inference

Wien, Österreich, und Poznań, Polen - 09. April 2026 (OTS) -

Big Blue Marble, ein Anbieter von broadcasttauglichen, cloud-nativen Videolösungen, wurde als Managed Services Provider (MSP) von Amazon Web Services (AWS) anerkannt. Diese Auszeichnung bestätigt, dass Big Blue Marble ein zuverlässiger Partner ist, der Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus von AWS-Cloud-Umgebungen unterstützt – von der Planung und Migration bis hin zur täglichen Betriebsführung und kontinuierlichen Optimierung.

Das AWS Managed Services Provider (MSP) Programm stellt hohe Anforderungen an Partner, die für den Betrieb produktiver Cloud-Umgebungen verantwortlich sind. Es geht über die bloße Implementierung hinaus und konzentriert sich auf die Fähigkeit, komplexe Systeme langfristig zu betreiben, zu steuern und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Um den MSP-Status zu erreichen, müssen Partner ein rigoroses Audit durch unabhängige Dritte absolvieren, bei dem technische Fähigkeiten, operative Prozesse und die geschäftliche Reife anhand von Enterprise-Standards bewertet werden. Kunden, die mit MSP-Partnern zusammenarbeiten, profitieren von einer engeren Abstimmung mit AWS, einschließlich Zugang zu Förderprogrammen, technischem Support und zusätzlichen Services, die die Cloud-Adoption beschleunigen und Implementierungsrisiken minimieren.

Für Big Blue Marble baut die MSP-Anerkennung auf nahezu einem Jahrzehnt enger Zusammenarbeit mit AWS sowie der erfolgreichen Bereitstellung cloudbasierter Videolösungen in produktive Umgebungen auf. Als AWS Advanced Tier Services Partner und als eines von wenigen Unternehmen mit der AWS Media & Entertainment Competency-Zertifizierung unterstützt Big Blue Marble Rundfunkanstalten, Telekommunikationsanbieter und Content-Eigentümer bei der Konzeption, Migration und dem Betrieb skalierbarer Streaming-Plattformen. Dieser Meilenstein spiegelt nicht nur umfassende technische Expertise in AWS-Services wider, sondern auch die operative Reife, die erforderlich ist, um diese Systeme ohne Unterbrechung im laufenden Betrieb weiterzuentwickeln. Gleichzeitig unterstreicht er die Fähigkeit von Big Blue Marble, Organisationen beim Skalieren ihrer Plattformen zu unterstützen, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Kosteneffizienz einzugehen.

„Die Anerkennung als AWS-MSP Partner verstärkt unsere Möglichkeit, Medienunternehmen nicht nur bei der Migration in die Cloud zu unterstützen, sondern auch in allen nachfolgenden Phasen“, erklärte Krzysztof Bartkowski, CEO von Big Blue Marble Streaming & Cloud Media. „Entscheidend ist es, den Fokus darauf zu legen, wie Plattformen betrieben werden, wie sie unter realer Last skalieren und wie sie sich weiterentwickeln, ohne laufende Dienste zu unterbrechen. Alles muss als zusammenhängendes System funktionieren – von der initialen Architektur bis zum täglichen Betrieb – und Big Blue Marble schafft Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus hinweg.“

Die Anerkennung durch AWS unterstreicht für Big Blue Marble einen entscheidenden Vorteil für seine Kunden: Sie arbeiten mit einem Partner zusammen, dessen Fähigkeiten unabhängig validiert wurden – was Risiken reduziert und die Notwendigkeit entfallen lässt, komplexe operative Herausforderungen intern selbst zu bewältigen

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com