SMATRICS und AMIC Energy erweitern STOP SHOP Standorte um 24 zusätzliche Schnellladepunkte

Wien (OTS) -

Ladestationsbetreiber AMIC Energy setzt mit dem Standortpartner CPI Europe weiterhin auf die Expertise und Fullservice-Ladelösungen von SMATRICS und errichtet an fünf weiteren STOP SHOP Standorten insgesamt 24 Schnellladepunkte – und reagiert damit auf die steigenden Zulassungszahlen von E-Fahrzeugen mit Tempo und vorausschauender Planung.

„Nebenbeiladen funktioniert nirgendwo so gut wie bei Handelspartnern. Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit AMIC Energy weiter ausbauen zu können und öffentlicher Schnellladeinfrastruktur damit die notwendige Kontinuität, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit zu verleihen“ , betont Ronald Lausch, CSO bei SMATRICS. Seit 2020 wurden im Rahmen der Zusammenarbeit bereits über 100 Ultraschnellladepunkte errichtet. Heuer kommen 24 High-Power-Charging-Ladepunkte an insgesamt fünf STOP SHOP Standorten in Eisenstadt, Stoob und Oberwart (Burgenland), Voitsberg (Steiermark) sowie Eferding (Oberösterreich) hinzu. SMATRICS ist für AMIC Energy als Fullservice-Partner bei der Standortsuche eingebunden, übernimmt alle Tätigkeiten von der Planung und Errichtung bis zum laufenden Betrieb, Wartung und Abrechnung.

E-Laden vervollständigt Einkaufserlebnis

Dass Retailstandorte perfekt für öffentliche Ladeinfrastruktur sind, weiß auch Günter Maier, Geschäftsführer bei AMIC Energy: „Mit verfügbarer Fläche, passender Aufenthaltsdauer und hoher Frequenz bieten uns die STOP SHOP Fachmarktzentren die besten Voraussetzungen. Wir setzen auf einen kontinuierlichen Ausbau, um bereits heute für die Anforderungen von morgen vorzubauen. Mit SMATRICS haben wir einen Partner, der uns in allen Phasen ganzheitlich unterstützt.“

Auch der Standortpartner CPI Europe sieht in ultraschneller Ladeinfrastruktur einen klaren Wettbewerbsvorteil: „Mit High Power Charging machen wir unsere Standorte zu Ladeparks und verschaffen unseren Kund:innen einen zusätzlichen Mehrwert. Partnerschaften wie diese zeigen, dass sich nachhaltige und klimafreundliche Mobilitätskonzepte rechnen“ , so Katrin Gögele-Celeda, Country Manager Austria & Slovenia bei CPI Europe.

Mit den AMIC Energy-gebrandeten und im STOP SHOP Gelb gehaltenen Ladestationen „powered by SMATRICS“ können Kund:innen während des Einkaufens ultraschnell laden und das mit sauberem Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energie. Die Bezahlung erfolgt individuell und unkompliziert mittels SMATRICS-Ladekarte, per App oder via Direct Payment mit Bankomat- oder Kreditkarte. Die Standorte in Eisenstadt, Oberwart und Stoob sind heuer bereits ans Netz gegangen, Eferding und Voitsberg gehen Ende April in Betrieb.

Foto, Abdruck honorarfrei:

V.l.n.r.: Ronald Lausch (SMATRICS), Anton Weichselbaum (CPI Europe), Günter Maier (AMIC Energy) am Standort STOP SHOP Stadlau in Wien © SMATRICS

Über SMATRICS

SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die e-mobile Zukunft. Mit „powered by SMATRICS“ plant, betreibt und serviciert das Unternehmen Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland. Das Green-Tech-Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG und beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter:innen. In Österreich betreibt das Unternehmen als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Schnellladenetz, das 2026 um rund 200 Schnellladepunkte erweitert wird. Alle Infos unter smatrics.com

Über AMIC Energy

AMIC Energy ist eine österreichische Investmentgesellschaft und hat sich als europäischer Mobilitätsdienstleister das Ziel gesetzt, für das beste Elektromobilitäts-Angebot in verschiedenen Märkten zu sorgen und so eine saubere und nachhaltige Zukunft zu fördern. AMIC Energy bietet derzeit über 250 Schnellladepunkte in Österreich und Polen und evaluiert laufend zusätzliche Standorte in den Fokusländern. Informationen unter https://amicenergy.at/

Über CPI Europe

CPI Europe ist ein europäischer Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro, Einzelhandel und Wohnen in elf Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Serbien und Italien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die laufende Optimierung ihres Immobilienportfolios. Dabei setzt CPI Europe auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Portfolios. CPI Europe besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 8,7 Mrd., das sich auf rund 357 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien und Warschau gelistet. Weitere Information: cpi-europe.com