AVISO an die Vertreter:innen der Presse: Forschungsforum der FH/HAW lädt zum Polit-Panel 16. April, ab 9uhr

Wien (OTS) -

Für unsere Hochschulen stehen in den nächsten Wochen maßgebliche politische Entscheidungen an. Mit Frau Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner haben wir für unsere Anliegen eine starke Unterstützerin. Fragen, die wir adressieren sind:

Wird es eine Finanzierung für die Forschung bzw. die forschungsgeleitete Lehre der FH/HAW geben? Wird dieser Aspekt in der Berechnung der künftigen Studienplatzfinanzierung berücksichtigt, so wie unsere Hochschulen dies fordern und es das Regierungsprogramm vorsieht?

Werden unsere Hochschulen die Möglichkeit erhalten, eigenständige Doktoratsprogramme einrichten zu können, um damit die heimische anwendungs- und transferorientierte Forschung voranzubringen?

Diese und andere Fragen werden wir beim politischen Panel, am 16. April im Rahmen des Forschungsforums der FH/HAW mit politischen Entscheidungsträger:innen diskutieren.

Forschungsforum der FH/HAW an der FH Campus 02 in Graz

WANN: 16. April 2026 ab 9 uhr

WO: Europasaal der Wirtschaftskammer Steiermark, Körblergasse 111-113, 8010 Granz

Ihre Teilnahme zugesagt haben die Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maira Holzleitner, die Staatssekretärin für Finanzen Barbara Eibinger-Miedl, der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark Josef Herk und der Präsidentin der FHK Ulrike Prommer.

Unsere Hochschulen erhalten von der Politik viele positive Signale, denn ihre hohe gesellschaftliche Bedeutung für Österreich ist unbestritten.

Sie liefern nicht nur Theorie, sondern Lösungen für die Praxis, die in der Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie unmittelbar anwendbar sind und diese innovativer und resilienter machen.

Die aktuellen Herausforderungen sind vielschichtig: Klimakrise, Demographie und Digitalisierung brauchen sofort umsetzbares Wissen – unserer Hochschulen bringen genau das hervor.

Unsere Hochschulen sind eine der wichtigsten Maßnahmen gegen vererbte soziale Ungleichheit, denn sie fördern exzellente Köpfe aus allen gesellschaftlichen Schichten, auch in strukturschwachen Regionen.

Wer Österreich für die Zukunft stärken will, muss angewandte Wissenschaft strukturell gleichstellen und finanziell absichern. Unserer Hochschulen benötigen eine nachhaltige Studienplatzfinanzierung, die Forschung berücksichtigt sowie eigenständige Doktoratsprogramme.

Jetzt ist die Politik am Zug. Konkrete Zusagen fehlen noch. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion!

Bitte um Anmeldung an: [email protected]

Für weiterführend Informationen stehen wir gerne zur Verfügung!