„Ö1 zwitschert“: ein Thementag im Zeichen der Vögel am 18. April

Wien (OTS) -

Der Thementag „Ö1 zwitschert“ am Samstag, den 18. April steht im Zeichen der Vögel – vom Gesang der Nachtigall (5.03 Uhr) über eine Livediskussion zu Biodiversität und Artensterben (15.05 Uhr) bis zu einer ornithopoetischen Radio-Wanderung (19.30 Uhr). Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/voegel.

Die Vogelwelt steht weltweit unter enormem Druck. Laut aktuellen Berichten sind mehr als die Hälfte aller Vogelarten rückläufig. Sie finden keine geeigneten Habitate mehr. Studien warnen, dass in den kommenden Jahrzehnten Hunderte Vogelarten aussterben könnten. Vögel spielen eine zentrale Rolle in den Ökosystemen, sie sind Indikatoren für den Zustand der Natur. Veränderungen in ihren Beständen spiegeln also Veränderungen des Lebensraums und Umweltprobleme wider. Vögel haben aber nicht nur biologischen Nutzen, sie faszinieren und beflügeln Menschen in Alltag, Wissenschaft und nicht zuletzt in Kunst und Musik. So geht es an diesem „Birds Day“ nicht nur um harte Fakten, sondern vielmehr um die Faszination, den wundersamen Klang, die Musik, den Gesang der Vogelwelt. Oder eben um die künstlerische Auseinandersetzung damit.

Im Vorfeld des Thementages spricht die Schriftstellerin Anna Weidenholzer in den „Gedanken für den Tag“ über „Tauben“ – von Montag, den 13. bis Samstag, den 18. April jeweils um 6.57 Uhr in Ö1. Am Freitag, den 17. April lässt „Zeit-Ton extended“ (23.03 Uhr) ein Projekt der Künstlergruppe alien productions zur Entwicklung von Musikinstrumenten für Papageien Revue passieren.

Am Samstag, den 18. April beginnt der Birds-Soundtrack für den Tag mit einer Stunde Nachtigallen-Gesang (5.03 Uhr), aufgenommen von ORF-Tonmeister Martin Leitner, der an diesem Tag den Vogelgesang-DJ gibt. Über viele Jahre hat Leitner wunderbare Aufnahmen von Singvögeln in seinem Privatarchiv gesammelt. „Von der Liebe zu einer Storchendame“ ist Thema der „Hörbilder“ (9.05 Uhr): Vor über 30 Jahren rettete Stjepan Vokic einem verletzten Storchenküken das Leben. Da es nicht mehr fliegen konnte, nahm er es zu sich, baute ihm ein Nest und nannte es „Malena“. Im „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) steht das Hörstück „Naturaufnahme – Stimme/Unstimme“ von Martin Leitner und Bodo Hell auf dem Programm. Die beiden gestalteten 2022 einen poetisch-assoziativen Gedankengang durch Naturräume – zu hören sind Rotbauchunken, Schilfrohrsänger, Zwergtaucher, Kuckuck, Nachtigall, Fasane, Rohrammer und viele andere mehr sowie Texte und Kommentare von Bodo Hell.

Von 15.05 bis 19.00 Uhr sind Eva Teimel und Peter Waldenberger Gastgeber der Live-Spezialsendung „Ö1 zwitschert“. Basierend auf dem Epos „Konferenz der Vögel“ des persischen Dichters und Mystikers Fariduddin Attar aus dem 12. Jahrhundert, greifen die beiden dieses große und hierzulande weitgehend unbekannte Werk, das eine Parabel auf das Leben, auf Politik und vieles mehr ist, auf und veranstalten sozusagen eine Ö1-Vogel-Konferenz. Eine Gäste-Runde wird über Biodiversität und Artensterben diskutieren und künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Vogelwelt folgen: Kunst zum Hören und anverwandte Musik aus allen Richtungen.

„Contra“ (19.05 Uhr) berichtet vom spannenden Finale des renommierten Kabarett-Nachwuchswettbewerbs „Grazer Kleinkunstvogel 2026“, das Ende März stattfand. Und ab 19.30 Uhr bringt eine ornithopoetische Radio-Wanderung Naturlautgedichte, Natur- und Sprach-Aufnahmen von Spitzbergen bis nach Afrika zu Gehör. Der Kunstkritiker, Poet, Buchkünstler, Kurator und Professor für Kunsttheorie in Hamburg sowie Radiokünstler und professionelle Hobbyornithologe Georg Jappe (1937 bis 2007) nannte seine Naturlautgedichte „Ornithopoesie“. Die Sprache der Vögel dokumentierte er in deren natürlichem Habitat und stellte sie in Bezug zu seiner theoretischen Arbeit, zu Philosophie und Ästhetik. Gemeinsam mit ORF-Tonmeister Martin Leitner hat Georg Jappe sechs ornithopoetische Radiokunststücke realisiert, eine Auswahl ist an diesem Abend zu hören. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/voegel.