ASFINAG: Rückreise aus Osterferien sorgt am Wochenende für mehr Verkehr

Wien (OTS) -

Am Wochenende ist auf Österreichs Hauptreiserouten wieder viel los – Grund dafür ist das Ende der Osterferien in einigen deutschen Bundesländern sowie in Ungarn – darunter Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Am Wochenende ist daher mit starkem Rückreiseverkehr auf den Transitstrecken, insbesondere auf der Weststrecke aus Richtung Ungarn und auf den Nord-Süd-Verbindungen (A9, A10/A11, A12/A13), zu rechnen. Vor den Grenzen bei der Einreise aus Ungarn sowie vor den Baustellenbereichen auf der A9 und A10 ist mit Staus zu rechnen. Besonders staugefährdet sind die Baustellenbereiche auf der Pack, bei Kammern auf der A9 und auf der A10 im Kärntner Drau- und Liesertal.

Am Sonntag, 12. April., wird in Linz der Linz-Marathon ausgetragen. Der Start befindet sich im Bereich der A7 Donaubrücke. Aus diesem Grund wird die A 7 zwischen Treffling und Prinz-Eugen-Straße zwischen 4 und 12 Uhr in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Steyregger Brücke östlich am Stadtgebiet vorbeigeleitet. Im ganzen Stadtgebiet ist jedoch generell mit starken Behinderungen zu rechnen.

In der kommenden Woche finden auf dem Autobahnen- und Schnellstraßennetz wie üblich im Frühjahr Tunnelwäschen statt, die jedoch von der ASFINAG großteils in den Nachtstunden geplant sind – darunter die Tunnelkette Werfen (A10), im Bereich Kirchdorf (A9), Tunnelkette Griffen (A2) und Oswaldibergtunnel (A10).