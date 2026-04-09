  • 09.04.2026, 09:55:02
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Schlüsselübergabe für 36 geförderte Mietwohnungen in Pottendorf

LR Teschl-Hofmeister: Geförderte Mietwohnungen mit individuellen Freibereichen

St. Pölten (OTS) - 

Kürzlich fand die feierliche Übergabe von 36 geförderten Mietwohnungen in Pottendorf statt. In zentraler und zugleich ruhiger Lage wurde am Hennebergplatz ein modernes Wohnbauprojekt realisiert. „Mit diesem Wohnbauprojekt schaffen wir leistbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnraum für Niederösterreichs Familien. Besonders hervorzuheben sind die großzügigen Freibereiche und die nachhaltige Bauweise, die den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur Wohnkomfort, sondern auch Lebensqualität bieten“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Wohnungen umfassen zwei bis vier Zimmer mit Wohnnutzflächen von rund 51 bis 90 Quadratmetern und bieten allesamt attraktive private Freibereiche – darunter Balkone, Loggien, Dachterrassen oder Eigengärten mit Terrasse und Gerätehaus. Zusätzlich steht pro Einheit ein Einlagerungsraum im Erdgeschoß zur Verfügung.

Das Projekt überzeugt durch moderne Ausstattung und nachhaltige Bauweise. Außenliegende Raffstores sorgen für effektiven Sonnenschutz, alle Wohnungen sind barrierefrei per Aufzug erreichbar. Beheizt wird mittels energieeffizienter Wärmepumpen-Fußbodenheizung. Für die TV- und Internetversorgung sorgt eine Glasfaser-Gemeinschafts-SAT-Anlage. Eine Photovoltaikanlage unterstützt den Allgemeinstrom und trägt zur Reduktion der Energiekosten bei. Als Besonderheit dieses Projekts wurden in Kooperation mit „Natur im Garten“ ökologische Maßnahmen umgesetzt. Neu gepflanzte Bäume sowie eine extensive Dachbegrünung tragen wesentlich zum Mikroklima bei und wirken als natürliche Klimaanlage. Auch die Gemeinschaftseinrichtungen bieten hohen Wohnkomfort: Neben einem Kinderwagen- und Fahrradabstellraum stehen ein Trockenraum sowie ein Kinderspielplatz zur Verfügung. Die teilweise überdachten Kfz-Stellplätze im Freien können auf Wunsch für E-Mobilität nachgerüstet werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 7,9 Millionen Euro.

Nähere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

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Mag. Ing. Johannes Seiter
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