kW-Solutions etabliert Österreichs größtes Depot-Ladenetzwerk für Transportunternehmen: „Charge with Friends“

Wien (OTS) -

Im Zentrum stehen zwei Ziele: Einerseits die bessere Auslastung und damit schnellere Amortisation von Depot-Ladeinfrastrukturen und andererseits das günstigere Laden für unterwegs. Mit einem vorgeschlagenen Preisrahmen von rund 30 – 40 Cent netto / kWh läuft die E-Mobilität dem Diesel auch unterwegs den Rang ab und wird auch ökonomisch zur besseren Lösung.

Infrastrukturauslastung neu gedacht

Immer mehr Transportunternehmen, die auf Elektromobilität setzen, bauen eigene Energieökosysteme auf – bestehend aus Photovoltaik, Speicheranlagen und Ladeinfrastruktur – um ein hohes Maß an Autarkie zu erreichen. Das schafft Planungssicherheit und reduziert die Abhängigkeit von volatilen Energie- und Treibstoffpreisen. Ein Vorteil, der gerade in dieser geopolitischen Lage wichtiger denn je erscheint. Doch diese Entwicklung bringt auch Herausforderungen mit sich: Durch isoliertes Agieren entstehen parallel zueinander zahlreiche umfangreiche und nicht öffentliche Ladeinfrastrukturen, die oft unzureichend ausgelastet werden. Zusätzlich zu diesem noch nutzbaren Potenzial steigen die Kosten deutlich, sobald Fahrzeuge außerhalb des eigenen Depots geladen werden müssen.

Die Lösung liegt in der Vernetzung mittels „Charge with Friends“. Über die Plattform können sich Transportunternehmen gegenseitig finden, kontaktieren und zu beiderseitigem Vorteil Depot-Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Die Preisgestaltung bleibt dabei flexibel: Anbieter:innen bestimmen selbst, zu welchen Konditionen sie ihren Strom anbieten. Nutzer:innen sehen die Tarife und alle relevanten Informationen zum Laden am Standort transparent vorab und bekommen auch über die Plattform vollautomatisiert die Abrechnung. „Dies wird das Bottle Neck des Ladens unterwegs überwinden und zur Skalierung der Elektromobilität beitragen.“, ist Geschäftsführer Korbinian Kasinger überzeugt.

Teil einer größeren Vision

Als Anbieter von ganzheitlichen Lade- und Energiemanagementlösungen verfolgt kW-Solutions das Ziel, Elektromobilität nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren. Mit der intelligenten Softwarelösungen Charly® Transportation treibt das Unternehmen die Energiewende im Transport aktiv voran. Dabei wird auf drei Säulen gesetzt: Sicherheit, Optimierung und Vernetzung. Letzteres findet in „Charge with Friends“ Ausdruck: Weg von isolierten Ladepunkten, hin zu einem vernetzten, gemeinschaftlich genutzten und noch optimaler ausgelasteten Energiesystem.