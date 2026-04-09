Termine am 9. April in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, PK Grüne Wien: „Wohnungsraub im großen Stil stoppen“ mit der nicht amtsführenden Stadträtin Judith Pühringer und Klubobmann Georg Prack (1., vor dem Haus Franz-Josefs-Kai 39)



11.30 Uhr, Medientermin anl. erstes „Wiener Straucherl“ am Alsergrund mit StR Jürgen Czernohorszky, BVin Saya Ahmad und Schüler*innen (9., Carl-Szokoll-Platz) (Schluss)

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