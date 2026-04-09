- 09.04.2026, 08:16:02
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- OTS0007
Termine am 9. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, PK Grüne Wien: „Wohnungsraub im großen Stil stoppen“ mit der nicht amtsführenden Stadträtin Judith Pühringer und Klubobmann Georg Prack (1., vor dem Haus Franz-Josefs-Kai 39)
- 11.30 Uhr, Medientermin anl. erstes „Wiener Straucherl“ am Alsergrund mit StR Jürgen Czernohorszky, BVin Saya Ahmad und Schüler*innen (9., Carl-Szokoll-Platz)
(Schluss)
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